Bundesliga: "Familiäre Gründe" - Darmstadt bereitet sich ohne Cheftrainer auf Mainz vor

Der SV Darmstadt 98 muss die Vorbereitung auf das Fußball-Bundesligaspiel am Samstag gegen den FSV Mainz (15.30 Uhr) aus familiären Gründen ohne Trainer Torsten Lieberknecht bestreiten.

Torsten Lieberknecht wird die Mannschaft des SV Darmstadt 98 aus familiären Gründen in dieser Woche nicht auf das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 vorbereiten. Der Cheftrainer, der aus Bad Dürkheim stammt, befindet sich in Absprache mit dem Verein derzeit nicht in Darmstadt, sondern bei seiner Frau sowie seinen Kindern.

Rüdiger Fritsch, Präsident des Bundesligisten, erklärt auf der offiziellen Seite der Darmstäder: "Ein Schlaganfall seiner Frau Simone erfordert aktuell Torstens gesamte Kraft und Aufmerksamkeit. Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können."

Ob Lieberknecht beim Bundesliga-Spiel am Samstag (11. November/15.30 Uhr) gegen Mainz wieder im Einsatz sein wird, ist derzeit noch offen.

Die Einheiten in der laufenden Trainingswoche werden von Co-Trainer Ovid Hajou mit Unterstützung des weiteren Co-Trainers Kai Peter Schmitz sowie des Torwarttrainers Dimo Wache geleitet. Sollte Lieberknecht am Samstag fehlen, wird Hajou zusammen mit dem Trainerteam auch die Mannschaft betreuen.

Nach zehn Spieltagen rangiert der SV Darmstadt 98 über dem Strich

Sportlich gesehen, läuft es gar nicht so schlecht für den Aufsteiger, der die vergangenen drei Partien gegen Leipzig, Bayern München und VfL Bochum verlor. Die Lieberknecht-Mannschaft belegt nach zehn Spieltagen Platz 15 und steht somit über dem Strich. Sieben Punkte - Remis gegen Mönchengladbach und zwei Siege gegen Werder Bremen sowie FC Augsburg - stehen zu Buche.

Bis zur Winterpause stehen noch die Begegnungen daheim gegen den FSV Mainz 05, 1. FC Köln und VfL Wolfsburg auf dem Programm. Zudem geht es noch auf die Auswärtsfahrten zum SC Freiburg, dem Aufsteiger-Duell nach Heidenheim und zum Abschluss am 19. Dezember zur TSG Hoffenheim.