Bundesligist VfL Bochum befindet sich in der Länderspielpause. Kapitän Anthony Losilla trainiert auch in dieser Zeit weiter an der Castroper Straße.

Zwei Punkte aus drei Spielen: Der VfL Bochum hat in der Bundesliga keinen klassischen Fehlstart hingelegt, aber konnte auch keine Euphorie auslösen. Immerhin gab es nach der unerwarteten 0:5-Klatsche zu Saisonbeginn beim VfB Stuttgart in den folgenden zwei Partien jeweils ein Remis gegen Borussia Dortmund (1:1) und in Augsburg (2:2). Dadurch kletterte der Revierklub auf Rang 13. Gründe für den noch fehlenden Befreiungsschlag sind hinlänglich bekannt. Nur drei von 45 Torschüssen landeten auch im gegnerischen Gehäuse, dazu haben die Bochumer die schlechteste Passquote der Liga (75,9 Prozent, Daten: bundesliga.com) und spulten die zweitwenigsten Kilometer aller Teams ab – hinter dem punktlosen Schlusslicht SV Darmstadt. Ein Spieler, der von diesen Zahlen nicht betroffen ist, trägt die Nummer acht. Die Rede ist von Kapitän Anthony Losilla. Auch mit 37 Jahren ist die Identifikationsfigur der Bochumer nicht kleinzukriegen. Dieser Eindruck bestätigt sich durch einen genauen Blick auf die Statistiken: In den ersten drei Bundesliga-Partien (einmal ausgewechselt) lief Losilla insgesamt 32 Kilometer – und damit mehr als jeder andere Spieler im Kader von Cheftrainer Thomas Letsch. Das macht einen guten Schnitt von 10,6 Kilometern pro Spiel. Auf dem internen zweiten Platz liegt mit Erhan Masovic überraschenderweise ein Innenverteidiger. Mit einer Passquote von 85,54 Prozent ist der Franzose ebenfalls deutlich besser als der Durchschnitt des Teams. In diesem Bereich sind nur die beiden Verteidiger Ivan Ordets und Masovic minimal stärker. Richtig stark ist Losilla bei den gewonnenen Zweikämpfen unterwegs. Der Kapitän konnte 35 direkte Zweikämpfe für sich entscheiden. Von allen Bundesliga-Spielern der 18 Teams weisen nach drei Partien nur sieben Akteure einen besseren Wert auf. Mit zehn gewonnenen Kopfballduellen gehört der 37-Jährige im Ligavergleich zu den Top-25 – ebenfalls eine stolze Platzierung. Anthony Losilla: 312 Pflichtspiele für den VfL Bochum Diese Statistiken zeigen, wie wichtig der Kapitän immer noch für den VfL Bochum ist. Der Routinier ist zweikampf- und laufstark, präsent in der Luft, ballsicher und hat viel Erfahrung. Seit 2014 läuft Losilla, der im März nächsten Jahres seinen 38. Geburtstag feiert, an der Castroper Straße auf und absolvierte seitdem 312 Pflichtspiele (20 Tore, 21 Vorlagen) für Bochum. Falls er diese Form halten kann, werden wohl noch einige weitere Partien hinzukommen…

