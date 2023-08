Neue Bundesliga-Saison: Collinas Erben klären auf - Was Trainer wissen sollten

Mit dem Start in die neue Saison greifen in der Bundesliga einige Regelanpassungen.

In den Jahren 2016 bis 2019 erfuhr das Regelwerk des Fußballs zahlreiche Änderungen, von der teilweisen Abschaffung der „Doppelbestrafung“ bei Notbremsen im Strafraum bis hin zur Einführung von Gelben und Roten Karten für Teamoffizielle.

In den vergangenen vier Jahren hingegen waren die Regelhüter vom International Football Association Board (IFAB) zurückhaltend mit Neuerungen im Regelwerk. Auch zur kommenden Saison ändert sich nicht viel. Eine der wenigen Modifikationen geht dabei auf das WM-Finale im vergangenen Dezember zwischen Argentinien und Frankreich zurück.

Als Lionel Messi in der Verlängerung das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für den späteren Weltmeister erzielte, standen zwei argentinische Ersatzspieler in der Nähe ihrer Auswechselbank jeweils mit einem Fuß im Spielfeld. Fernab des Spielgeschehens also und ohne jeden Einfluss auf die Torerzielung, doch wenn das Schiedsrichterteam es bemerkt hätte, dann hätte es den Treffer annullieren müssen – jedenfalls in der Theorie.

Denn im Regelwerk hieß es, dass ein Tor abzuerkennen ist, wenn sich eine zusätzliche Person – also etwa ein Auswechselspieler oder ein Teamoffizieller – der Mannschaft, die den Treffer erzielt hat, auf dem Spielfeld befand. Das hätte in diesem Fall aber vermutlich niemand wirklich nachvollziehen können.

Und um künftig auszuschließen, dass es in einer vergleichbaren Situation zu einer Entscheidung kommt, die nur für Verwunderung und vermeidbaren Unmut sorgt, ist die betreffende Regel geändert worden.

Nun heißt es dort explizit, dass ein Tor, bei dem sich eine zusätzliche Person der Mannschaft, die den Treffer erzielt hat, auf dem Platz befand, nur dann annulliert werden muss, wenn diese Person ins Spiel eingegriffen hat. Ein solcher Eingriff wäre beispielsweise das Spielen des Balles oder das Führen eines Zweikampfs. Die beiden argentinischen Reservisten im WM-Finale hingegen haben nicht eingegriffen.

Ein Augenmerk werden die Schiedsrichter in der kommenden Saison weiterhin auf das unsportliche Verhalten richten, auch von Trainern und anderen Teamoffiziellen. Immerhin dürfte sich inzwischen bei den Übungsleitern herumgesprochen haben, dass es eine Rote Karte gibt, wenn ein Coach als Ausdruck des Protestes einen zweiten Ball aufs Spielfeld schießt oder wirft und dadurch auch noch die Spielfortsetzung des Gegners sabotiert. So wie in der vergangenen Spielzeit Oliver Glasner als Trainer von Eintracht Frankfurt im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Referee Harm Osmers verwies ihn dafür zu Recht auf die Tribüne.

Gleiches Vergehen, unterschiedliche Strafen für Spieler und Trainer

Ein Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler, der auf der Bank sitzt, hätte für das gleiche Vergehen übrigens nur die Gelbe Karte gesehen. Im Regelwerk sind weitere Verstöße aufgeführt, für die ein Spieler oder Reservist lediglich verwarnt wird, ein Teamoffizieller hingegen die Rote Karte bekommt.

Dieser Unterschied begründet sich durch die besondere Vorbildfunktion, die Teamoffizielle haben. Sie führt dazu, dass manche Vergehen – so zum Beispiel auch das Verlassen der Coachingzone, um gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters zu protestieren – bei ihnen härter bestraft werden als etwa bei Auswechselspielern. Das ist seit 2019 so – aber es schien zumindest bislang noch nicht allen Trainern bewusst zu sein.