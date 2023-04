Trotz Pleite - Schalke-Trainer Reis bleibt optimistisch

Gegen Bayer Leverkusen gab es für den FC Schalke 04 die erste Niederlage in der Rückrunde. Der Trainer bleibt trotzdem zuversichtlich - auch, weil ein Schlüsselspieler kurz vor der Rückkehr steht.

Schalke-Trainer Thomas Reis ist trotz der 0:3-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt schafft. „Es ist nicht viel passiert, wir sind auf Tuchfühlung“, sagte der 49-Jährige nach dem Spiel gegen die Werkself. Der FC Schalke 04 kassierte gegen Bayer 04 im neunten Spiel der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage.

Für die Schalker, die mit 21 Punkten auf Rang 17 liegen, stehen in den nächsten beiden Wochen zwei Schlüsselspiele gegen die direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim und Hertha BSC an. „Das war auch gerade der Tenor in der Kabine: Abhaken und die nächsten beiden Spiele versuchen zu gewinnen“, erklärte Mittelfeldspieler Dominick Drexler, der gegen Leverkusen bereits zur Pause dem Kolumbianer Éder Balanta weichen musste.

Hoffnung macht, dass ein ganz wichtiger Stammspieler bereits am Ostersonntag bei der TSG Hoffenheim (19:30 Uhr/DAZN) in den Kader zurückkehren könnte. Innenverteidiger Moritz Jenz soll gegen die Kraichgauer nach seinem Ausfall gegen Leverkusen wieder spielen können. Der Deutsch-Nigerianer, der im Winter nach Gelsenkirchen kam, war zuletzt ein wichtiger Bestandteil der starken Schalker Defensive, die in den acht Spielen mit ihm auf dem Feld lediglich vier Gegentore kassierte.

Neben ihm soll auch Linksverteidiger Thomas Ouwejan, den in den vergangenen Wochen erst eine Innenbandverletzung und dann muskuläre Probleme ausbremsten, wieder zur Verfügung stehen.