Schalke: Reis startet ohne Zalzar - zwei Veränderungen im Vergleich zum Revierderby

FC Augsburg gegen FC Schalke 04: Ab 15.30 Uhr startet das Spiel. Wir haben die Aufstellungen vorliegen.

Ein Leckerbissen wird der Kellerkrimi zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky) nicht - das kündigte Schalkes Trainer Thomas Reis bereits zwei Tage vor dem Anpfiff an.

"Das wird ein Spiel zwischen zwei eklig spielenden Mannschaften", sagte Reis. Und auch seine Aufstellung deutet darauf hin, dass Schalke erst einmal keine spielerischen Akzente setzen wird.

Im Vergleich zum viel umjubelten 2:2 im Revierderby gegen Borussia Dortmund vor einer Woche ändert Reis seine Elf auf zwei Positionen. Für Spielmacher und Publikumsliebling Rodrigo Zalazar sowie Mehmet Can Aydin rücken Eder Balanta und BVB-Torschütze Kenan Karaman ins Team.

Diese Maßnahmen zeigen, dass es Reis vor allem um Physis (die Balanta garantiert), Kopfballstärke (die Karaman garantiert) und Defensive (drei defensiv orientierte Mittelfeldspieler statt "Zehner" Zalazar) geht. "Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte Reis. Was er damit meint: Keine Mannschaft in der Bundesliga hat mehr Karten gesehen in dieser Saison als Augsburg. "Wir sind genauso eklig, das haben wir in den vergangenen Wochen gezeigt."

Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Balanta - Krauß, Kral - Karaman, Frey, Bülter. Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Balanta - Krauß, Kral - Karaman, Frey, Bülter. Schiedsrichter: Daniel Schlager

Auf der Bank der Schalke nehmen Sidi Sané und Joey Müller Platz, die in dieser Saison überwiegend in der U23 zum Einsatz kamen. Viele angeschlagene und verletzte Spieler fehlen - zuletzt kam auch noch Marcin Kaminski (Hexenschuss) hinzu. Thomas Ouwejan ist zwar wieder fit, Reis verzichtete aber auf eine Nominierung des Linksverteidigers.

Das Spiel in Augsburg bietet Schalke eine große Chance - sie könnten mit einem Sieg die direkten Abstiegsplätze verlassen. Nach zuletzt sieben Spielen in Folge ohne Niederlage hatte sich in der Trainingswoche aber der Schlendrian eingeschlichen. "Unterirdisch" nannte Reis die Trainingseinheit am Donnerstag. Ob die Warnung noch rechtzeitig kam, werden die 90 Minuten Abstiegskampf in der ausverkauften WWK-Arena zeigen.