FC Augsburg: Vier Ausfälle, zwei Serien, das sagt Maaßen über Schalke

Der FC Schalke 04 gastiert am Samstag (18. März, 15.30 Uhr) beim FC Augsburg. So lobt FCA-Trainer Enrico Maaßen die Königsblauen.

Wenn der FC Augsburg den FC Schalke 04 am kommenden Bundesliga-Spieltag empfängt, prallen auch zwei Serien aufeinander. S04 kommt mit dem Rückenwind aus sieben ungeschlagenen Spielen, während der FCA im Duell am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) den fünften Heimsieg in Folge feiern könnte - das gab es erst einmal in seiner Bundesliga-Historie.

Zumal die Augsburger als Tabellen-13. noch Punkte für den Klassenerhalt brauchen und Schalke bis auf vier Punkte heranrücken könnte. "Für beide Mannschaften geht es um wirklich viel, um drei enorm wichtige Punkte", betonte Trainer Enrico Maaßen daher auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Gegen die Königsblauen ist das Augsburger Stadion zum zweiten Mal am Stück ausverkauft, und Maaßen will mit seinem Team "von Anfang an zeigen, wer zuhause spielt. Wir wollen unser Spiel durchdrücken." Der frühere Coach der U23 von Borussia Dortmund weiß: "Ein Sieg wäre tabellarisch sehr, sehr gut."

Das gilt natürlich auch für die Schalker, die trotz ihrer starken Serie nur auf dem vorletzten Platz stehen. Sie zahlen immer noch die Rechnung der desaströsen Hinrunde. "Aber wenn man die momentane Verfassung sieht, sind sie eine richtig gute Mannschaft", findet Maaßen.

Er lobte seinen Trainerkollegen Thomas Reis, der es geschafft habe, "einen guten Geist reinzubekommen. Sie sind sehr stabil und verteidigen gut, kassieren wenige Gegentore. Ihre Neuzugänge sind dabei hilfreich, bringen Qualität. Sie haben ein gutes Momentum."

Bei den Fuggerstädtern gab es in den letzten Wochen Siege und Niederlagen im Wechsel, zuletzt ein 3:5 beim FC Bayern. Verzichten müssen sie auf gegen Schalke auf Felix Uduokhai, Niklas Dorsch, Tobias Strobl und André Hahn.