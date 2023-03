Schalke: Neun Ausfälle - "Ekel"-Duell gegen Augsburg steht an

Nach dem Derby gegen den BVB steht für den FC Schalke im Abstiegskampf der Bundesliga die schwere Aufgabe beim FC Augsburg an.

Seit mittlerweile sieben Partien ist der FC Schalke in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Im Abstiegskampf sieht die Mannschaft wieder Land.

Nun geht es am Samstag (15:30 Uhr) zum FC Augsburg, der in der Tabelle sieben Punkte vor S04 steht. Mit einem Sieg könnte man die Augsburger und den 1. FC Köln (spielt beim BVB) wieder weiter mit in den Keller ziehen.

Doch Vorsicht: Augsburg gewann seine letzten vier Heimspiele, drei davon mit 1:0. Daher ist Trainer Thomas Reis gewarnt, was seine Mannschaft erwartet.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte er: "Wir wissen, was auf uns zukommt - es wird ein Spiel von zwei ekelhaft spielenden Mannschaften. Augsburg spielt eine gute Saison, spielt unangenehm gerade für spielerisch starke Mannschaften. Die Augsburger spielen - ähnlich wie wir - Mann gegen Mann, und wollen dem Gegner dem Spaß am Fußball nehmen. Sie können Ausfälle gut kompensieren, weil sie gut als Mannschaft auftreten. Aber wir sind bereit und freuen uns auf das Spiel."

Freuen kann sich auch Thomas Ouwejan, der wieder fit ist. Reis: "Er ist ins Training zurückgekehrt und schmerzfrei. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung."

Verzichten muss der Coach weiterhin auf neun Spieler, auch Ouwejan wird nicht im Kader stehen. Dominick Drexler (Muskelfaserriss), Justin Heekeren (Kreuzbandverletzung), Soichiro Kozuki (Fuß-OP), Sebastian Polter (Kreuzbandverletzung), Thomas Ouwejan (Trainingsrückstand), Tim Skarke (Fußprellung), Marcin Kaminski (Hexenschus), Jere Uronen (muskuläre Probleme) und Sepp van den Berg (Trainingsrückstand) stehen nicht zur Verfügung.

So könnte Schalke in Augsburg spielen Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Kral, Krauß - Zalazar - Karaman, Bülter - Frey Gelbsperre droht: Bülter, Krauß, Terodde

Im Hinspiel gab es ein 2:3 aus Schalker Sicht, damals war Reis noch kein Trainer auf Schalke, die Königsblauen mussten am Ende in Überzahl das Gegentor zum 2:3 hinnehmen.

Diesmal sollen die 90 Minuten anders ausgehen, im Keller spielen alle Teams am Samstag um 15:30 Uhr. Wobei Reis nicht auf die anderen Plätze schaut, für ihn zählt nur Augsburg und ein gutes Ergebnis: "Wir haben die Möglichkeit, in der Tabelle zu klettern. Das wollen wir ausnutzen. Wir wollen drei Punkte holen."

Wobei die Leistung besser sein muss als die im Training am Donnerstag. Reis legte den Finger in die Wunde: "Das heutige Training war unterirdisch. Ich habe gesagt, dass wir gar nicht nach Augsburg fahren müssen, wenn wir dort so spielen wie wir heute trainiert haben."

Sein Zusatz: "Wir spielen meist zwei Tage vor einem Spiel elf gegen elf, um den Gegner zu simulieren. Wenn du meinst, du musst hinten raus spielen wie Real Madrid und dadurch Gegentore fängst, bin ich komplett unzufrieden."