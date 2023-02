Borussia Dortmund: Diagnose steht fest - So lange fehlt Adeyemi dem BVB

Karim Adeyemi hatte sich beim 4:1-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC bei seiner Torvorlage verletzt. Jetzt stehen Diagnose und Ausfallzeit fest.

Borussia Dortmund muss im Titelkampf der Fußball-Bundesliga für mindestens drei Wochen auf Karim Adeyemi verzichten. Der Nationalspieler hat bei seiner Vorlage zum 2:0 gegen Hertha BSC (4:1) am Sonntagabend einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten.

Das teilte der Verein am Montag mit. Der 21-Jährige war unmittelbar nach dem Assist zum Tor von Donyell Malen (31.) ausgewechselt worden. Das 1:0 hatte er nach Vorlage von Marco Reus selbst erzielt (28.). „Er wird uns wohl in den nächsten Spielen fehlen, aber wir hoffen, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis er wieder dabei sein kann“, hatte BVB-Trainer Edin Terzic bei DAZN gesagt.

Denn nach einem holprigen ersten Halbjahr in Dortmund hatte Adeyemi zuletzt gezeigt, warum der BVB sich seine Dienste im Sommer 30 Millionen Euro hat kosten lasten. Gegen Leverkusen und Freiburg erzielte er seine ersten beiden Saisontore. Mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen den FC Chelsea in der Champions League sprintete der Youngster endgültig in die Herzen der Dortmund-Fans.

Die Verletzung bremst den schnellsten Spieler der Bundesliga (36,7 km/h, gemessen gegen Freiburg) jetzt erstmal aus. Damit muss Terzic neben dem anstehenden Auswärtsspiel in Hoffenheim auch im Topspiel gegen RB Leipzig auf den 21-Jährigen verzichten. Sehr wahrscheinlich wird er auch das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale in London (Hinspiel 1:0) am 7. März verpassen.

Sein Comeback könnte Adeyemi frühestens im Revierderby gegen den FC Schalke (11. März) geben. Realistisch erscheint Stand jetzt aber eher eine Rückkehr am darauffolgenden Spieltag gegen den 1. FC Köln (18. März).

mit sid