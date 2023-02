VfL Bochum: "Niemand von uns macht die Fehler absichtlich"

Der VfL Bochum hat nach einer guten Vorstellung beim FC Bayern München mit 0:3 verloren. Wir haben nach dem Spiel mit dem Kapitän gesprochen.

Ähnlich wie Simon Zoller war nach dem Spiel des VfL Bochum auch Anthony Losilla enttäuscht.

Denn auch der 36-jährige Kapitän wusste, dass die Bochumer mit dieser Leistung bei den Bayern eigentlich viel mehr als eine 0:3-Niederlage verdient hatten.

Anthony Losilla über...

... die Spiele gegen Dortmund und München: "Ich glaube, dass wir aus beiden Spielen viel mitnehmen können. Am Mittwoch war das gegen Dortmund ein sehr enges Spiel. In München haben wir eine ordentliche Leistung gebracht. Aber wir haben am Ende gesehen, dass Kleinigkeiten entscheiden. Und gegen solche Gegner darf man sich nicht die kleinsten Fehler erlauben."





... das 0:1 und den Fehler von Saidy Janko: "Fehler können passieren. Wir dürfen uns gegenseitig nichts vorwerfen und müssen uns unterstützen. Das kann ja jedem von uns passieren. Wir hatten bis zum 0:2 ganze Zeit das Gefühl, dass wir hier in München etwas erreichen können. Nach dem 0:3 war das dann zu Ende. Da hat uns die Kraft gefehlt und die nötige Frische im Kopf. Trotzdem: Es war wirklich eine ordentliche Leistung von uns."

Niemand von uns macht die Fehler absichtlich. Doch wir müssen das verbessern. Die Fehler kosten uns momentan zu viele Punkte. Anthony Losilla

... die Ergebnisse der Konkurrenz: "Ich schaue nicht direkt nach dem Spiel nach den Ergebnissen. Ich brauche da ein wenig Zeit für mich, um runterzukommen. Dann, wenn ich im Bus bin oder am Flughafen, schaue ich im Handy nach wie die Tabelle aussieht."

... wie die dicken individuellen Böcke in Zukunft zu vermeiden sind: "Das ist schwer zu sagen. Niemand von uns macht die Fehler absichtlich. Doch wir müssen das verbessern. Die Fehler kosten uns momentan zu viele Punkte." wozi mit gp