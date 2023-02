Vor Pokal-Derby gegen BVB: Darum ist Villis von einem Sieg des VfL Bochum überzeugt

Ganz Bochum fiebert auf das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund hin. Vorstandschef Hans-Peter Villis ist von einem Weiterkommen am Mittwochabend überzeugt.

Die Auswärtsfahrt nach Mainz war für Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum, aus mehreren Gründen ein totaler Reinfall. "Ich habe mein Auto beim Stadion in den Graben gefahren und dann kriegen wir auch noch fünf Stück." Dementsprechend positiv gestimmt hat den 64-Jährigen der spektakuläre 5:2-Heimsieg gegen Hoffenheim - dem eine Ansage in Richtung Borussia Dortmund folgte.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gewinnen werden." Am Mittwoch (8. Februar, 20:45 Uhr) ist der Revier-Rivale für das Achtelfinale im DFB-Pokal an der Castroper Straße zu Gast. Villis sieht die fünf Siege in Serie im heimischen Ruhrstadion als entscheidenden Faktor. "Mit der Unterstützung des Publikums haben wir das Spiel bei weitem noch nicht verloren, ganz im Gegenteil."

Auch VfL-Trainer Thomas Letsch freute sich auf eine "besondere Bochumer Nacht. Auf die Frage, was Letsch und das Team ausmache, antwortete Villis: "Die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir sind mehr als elf Spieler, das gesamte Umfeld passt. Das stimmt mich sehr optimistisch, dass wir die Liga halten und die nächste Runde im Pokal erreichen."

Mit Borussia Dortmund im Pokal sowie Rekordmeister Bayern München und dem SC Freiburg hat der VfL in den kommenden Begegnungen drei Hochkaliber der Fußball-Bundesliga vor der Brust. "Wir haben zwar nicht das Budget wie die anderen Vereine, aber wir haben die Mentalität. Das hat die Mannschaft gezeigt." Und soll sie am Mittwoch erneut unter Beweis stellen.

orth mit gp