Bundesliga: Spektakuläres 5:2 - VfL Bochum feiert fünften Heimsieg in Serie!

Auf das Ruhrstadion ist Verlass. Der VfL Bochum hat zum fünften Mal in Serie zu Hause gewonnen und die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga mit 5:2 besiegt.

Spektakel im Ruhrstadion. Vor allem in der ersten Halbzeit fackelte der VfL Bochum ein Feuerwerk ab.

Am Ende feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am 19. Spieltag einen 5:2-Erfolg (3:0) gegen die TSG Hoffenheim. Mit dem fünften Heimsieg in Serie (Vereinsrekord) sprang der VfL in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang 15.

Von Beginn spielte Bochum dominant und Torchance um Torchance heraus. Philipp Hofmann hatte nach einer Ecke die frühe Führung auf dem Kopf (9.), wenige Sekunden danach blieb Takuma Asano nach einer missglückten TSG-Rückgabe an Keeper Oliver Baumann hängen (10.). Beide VfL-Angreifer sollten aber noch jubeln dürfen.

In der 22. Minute brachte Hofmann sein Team völlig verdient in Führung. Danilo Soares spielte einen tiefen Ball genau zwischen die Verteidigungsreihe der TSG auf Christopher Antwi-Adjei. Der Flügelflitzer flankte in den Fünfer und Hofmann stand, wo ein Mittelstürmer stehen muss, und schob den Ball mit links ein. Dass Antwi-Adjei von den Gästen nicht aufzuhalten war, zeigte sich kurz darauf erneut.

VfL: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Soares - Losilla - Stöger (Osterhage, 87.), Förster (Schlotterbeck, 73.) - Asano (Osei-Tutu, 84.), Antwi-Adjei (Zoller, 84.) - Hofmann (Broschinski, 73). Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Soares - Losilla - Stöger (Osterhage, 87.), Förster (Schlotterbeck, 73.) - Asano (Osei-Tutu, 84.), Antwi-Adjei (Zoller, 84.) - Hofmann (Broschinski, 73). TSG: Baumann - Kabak (Bicakcic, 46.), Brooks, Nsoki - Bebou (Dabbur, 46.), Geiger (Rudy, 46.), Delaney (Stiller, 79.), Angelino - Bischof (Kramaric, 46.), Baumgartner - Dolberg. Tore: 1:0 Hofmann (22.), 2:0 Förster (30.), 3:0 Asano (40.), 3:1 Baumgartner (49.), 4:1 Masovic (69.), 4:2 Dabbur (77.), 5:2 Broschinski (83.) Karten: Hofmann (54.), Förster (59.) / Rudy (56.), Baumgartner (56.), Dabbur (90.) Schiedsrichter: Bastian Dankert Zuschauer: 23.700

Der 28-Jährige tanzte seinen Gegenspieler auf der linken Außenposition aus, bediente Geburtstagskind Philipp Förster im Rückraum, der per Flachschuss traf (30.). Kurz vor der Halbzeit gelang Antwi-Adjei der Vorlagen-Hattrick, als er den Ball am Mittelkreis ablegte. Der Rest ist nur Takuma Asano, der im Vollsprint die Gäste-Defensive überlief und eiskalt zu seinem ersten Saisontreffer abschloss.

Die Hoffenheimer, denen in Halbzeit eins kein einziger Schuss auf das Tor von Manuel Riemann gelang, wechselten zur Halbzeit viermal und kamen wacher aus der Kabine. Der VfL wirkte noch nicht richtig auf dem Platz angekommen, da fiel schon der Anschlusstreffer durch Christoph Baumgartner (49.).

Doch die Bochumer Defensive wackelte nur kurz. Die Gäste versuchten, durch aggressiveres Zweikampfverhalten die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Der VfL nahm die Duelle an, wodurch es auf dem Platz ruppiger wurde. Abstiegskampf pur.





In den Torräumen passierte eine ganze Zeit lang eher wenig. In der 69 Minute war es Erhan Masovic, der nach einer Förster-Ecke den Ringkampf gegen seinen Bewacher gewann und wie bereits letzte Woche erfolgreich war. Letsch stellte daraufhin auf Dreierkette, um hinten nichts mehr anbrennen zu lassen.

Dies ging direkt daneben, Munas Dabbur verkürzte nach Abstimmungsproblemen in der Bochumer Hintermannschaft (77.). Für die endgültige Entscheidung sorgte dann ein Winter-Neuzugang bei seinem Debüt. Von Kapitän Anthony Losilla wunderschön bedient, erzielte Moritz Broschinski mit seinem ersten Torschuss seinen ersten Bundesliga-Treffer - und verwandelte das Ruhrstadion endgültig in ein Tollhaus.