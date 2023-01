Schalke: Bülter muss Training abbrechen, Terodde wieder auf dem Platz

Schalke 04 bangt vor dem Auftakt am Samstag in Frankfurt um Marius Bülter. Der Offensivspieler der Königsblauen humpelte am Mittwoch vom Platz.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bangt vor dem Jahresauftakt am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr, Sky) um Marius Bülter. Am Mittwoch musste der 29-Jährige das Training des Tabellenletzten abbrechen. Wenige Minuten vor dem Ende der Einheit bekam der Offensivmann einen Schlag ab. Bülter konnte die Einheit nicht mehr fortsetzen und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Trainingsplatz in Gelsenkirchen. Ob sein Einsatz am Samstag in Frankfurt gefährdet ist, ist aktuell unklar. Im Offensivbereich hat Schalke-Trainer Thomas Reis nicht viele Optionen, um einen möglichen Bülter-Ausfall zu kompensieren. Sebastian Polter fällt nach seiner Kreuzband-Verletzung für den Rest der Saison aus, Florent Mollet wurde in dieser Woche verkauft. Ein neuer Stürmer wird gesucht.

Immerhin kann Reis auf Simon Terodde setzen. Der Torjäger trainierte am Mittwoch wieder mit, nachdem er zuvor wegen Belastungssteuerung eine Pause eingelegt hatte. Noch keine Option für das Frankfurt-Spiel sind Rodrigo Zalazar und Thomas Ouwejan. Beide absolvierten am Mittwoch Teile des Schalke-Trainings, ein Einsatz am Samstag käme für die lange verletzten Aufstiegshelden aber zu früh. Mittelfeldspieler Dominick Drexler verpasste wie schon am Dienstag wegen einer Coronainfektion das Training. Ob der 32-Jährige, der in dieser Saison bislang zwölf Spiele für S04 bestritt, bis zur Partie bei Eintracht Frankfurt wieder einsatzfähig ist, ist nach wie vor offen. Auch Abwehrspieler Marcin Kaminski steht aktuell krankheitsbedingt nicht zur Verfügung.

