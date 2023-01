Schalke: Corona-Ausfall von Drexler droht, vier Rückkehrer und Topp im Training

Der FC Schalke 04 muss derzeit auf den an Corona erkrankten Dominick Drexler verzichten. Dafür sind andere Spieler ins Training zurückgekehrt.

Beim Bundesliga-Wiederbeginn gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) droht dem FC Schalke 04 ein schmerzhafter Ausfall: Dominick Drexler fehlte im Training am Dienstag aufgrund einer Corona-Infektion. Das teilte der Revierklub bei Twitter mit. Ob der Mittelfeldspieler rechtzeitig fit wird für das Auswärtsspiel in Frankfurt, bleibt abzuwarten.

Verliert Drexler den Wettlauf gegen die Zeit, wären das bittere Nachrichten für Cheftrainer Thomas Reis. Der 32-Jährige gilt in der Mittelfeldzentrale als gesetzt. Neben Drexler fehlten Abwehrspieler Marcin Kaminski (krank) sowie Torjäger Simon Terodde (Belastungssteuerung) bei der Einheit am Dienstag.

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten aus Sicht der Schalker: Rodrigo Zalazar und Leo Greiml trainierte nach ihren Verletzungen erstmals wieder mit der Mannschaft. In einem von S04 geteilten Video ist zu sehen, wie die beiden Profis Koordinations- und Passübungen absolvieren. Aufstiegsheld Zalazar fiel seit dem vergangenen Herbst aufgrund eines Mittelfußbruchs aus. Innenverteidiger Greiml hatte mit den Folgen einer Meniskusoperation zu tun.

Ebenfalls am Dienstag mit dabei war Keke Topp. Der 18 Jahre alte Youngster soll nach starken Leistungen in der U19 zunächst im Kreise der Profis trainieren. Das ist eine Reaktion auf den Ausfall von Sebastian Polter - wenngleich Schalke weiterhin auf dem Transfermarkt nach einem neuen Stürmer Ausschau hält. Auch die zuletzt angeschlagenen Sidi Sané und Mehmet Aydin haben das Training wieder aufgenommen.