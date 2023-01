Schalke: Dieser Stürmer könnte die Polter-Lücke füllen

Nach der Verletzung von Sebastian Polter hat der FC Schalke 04 Bedarf im Sturmzentrum. Dieser Stürmer ist ein Kandidat.

Beim FC Schalke 04 gestaltet sich die Suche nach Neuzugängen weiterhin zäh. Die benötigte Verstärkung für die offensiven Außenbahnen kam bislang nur aus den eigenen Reihen - Soichiro Kozuki wurde aus der U23 hochgezogen. Ein externer Kandidat ist nach dem gescheiterten Deal mit Tim Skarke von Union Berlin aktuell nicht in Sicht.

Zudem hat die schwere Verletzung von Sebastian Polter eine weitere Lücke in die Personalplanungen gerissen. Der Angreifer wird in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Königsblauen benötigen Ersatz für das Sturmzentrum.

Ein Kandidat ist Michael Frey. Der 28-Jährige steht derzeit bei Royal Antwerpen unter Vertrag und gilt als wechselwillig. Diese Redaktion kann Medienberichte bestätigen, laut denen Schalke an Frey interessiert ist. Die beteiligten Parteien stehen in Kontakt - konkret ist aktuell aber noch nichts.

Frey steht noch bis 2024 in Antwerpen unter Vertrag, soll allerdings unzufrieden mit seinen Spielanteilen sein. Der Schweizer kam in dieser Saison in 14 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte sieben Tore. Doch nur die Hälfte der Partien bestritt Frey von Anfang an. Im Auswärtsspiel gegen Union SG am Sonntag wurde der Angreifer nicht berücksichtigt, da er einige Tage zuvor seinen Abschied angekündigt hatte.

Frey spielt seit Sommer 2021 in Antwerpen. Zuvor lief er für Fenerbahce Istanbul auf. Neben Stationen in der Schweiz und Frankreich trug er auch schon das Trikot eines deutschen Klubs: In der Saison 2019/20 erzielte Frey fünf Zweitliga-Tore für den 1. FC Nürnberg.

Sollte er nach Gelsenkirchen wechseln, dann wohl per Leihe. Nach der Verletzung von Polter stehen mit Simon Terodde und Kenan Karaman nur zwei klassische Mittelstürmer im Kader, wobei letzterer noch ohne Saisontor ist und auch in der Vorbereitung nicht wirklich überzeugen konnte.

Talent Keke Topp soll nach starken Leistungen in der U19 zwar künftig zum Profiteam gehören. Trainer Thomas Reis warnte gegenüber der WAZ aber bereits vor zu hohen Erwartungen an den 18-Jährigen und wünschte sich einen externen Polter-Ersatz. Den könnte Schalke in Michael Frey womöglich gefunden haben.