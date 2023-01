Schalke: Perfekt! Mittelfeldspieler kehrt nach Frankreich zurück

Jetzt ist es auch amtlich: Der FC Schalke 04 und Florent Mollet gehen ab sofort getrennte Wege. Der Franzose kehrt in seine Heimat zurück.

Was sich bereits angebahnt hatte, machte der FC Schalke 04 am Dienstagnachmittag offiziell: Der französische Mittelfeldspieler Florent Mollet verlässt mit sofortiger Wirkung den Gelsenkirchener Klub und wechselt zurück in seine Heimat.

Er schließt sich dem Erstligisten FC Nantes an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Parteien stillschweigen - die Rede ist jedoch von rund 1,5 Millionen Euro.

Mollet war vor der Saison für 500.000 Euro gekommen. Man hatte große Hoffnungen in den Techniker gesetzt, doch die konnte er nicht erfüllen. Er wurde auf Schalke nicht warm. Weil auch Mollet auf einen Wechsel drängte, stimmte Schalke den Gesprächen mit dem FC Nantes zu - unter der Voraussetzung, dass ein Leihgeschäft nicht infrage kommt und die Ablöse deutlich über 500.000 Euro liegen muss. Dies scheint nun gelungen zu sein.

"Wir hatten ursprünglich nicht die Intention, Florent Mollet nach nur einem halben Jahr wieder ziehen zu lassen. Als vor wenigen Tagen die Anfrage aus Nantes eintraf, war es der explizite Wunsch des Spielers, diese Chance wahrnehmen zu können. Persönliche Gründe spielten dabei auch eine Rolle", wird Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport, in der offiziellen Stellungnahme zitiert. Laut dieser habe man sich in Absprache mit dem Trainer-Team dazu entschieden, in Verhandlungen mit dem Ligue-1-Klub zu treten.

Schalke kann das Geld gut gebrauchen

„Mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – den sicheren Transfereinnahmen sowie den Gehalteinsparungen – haben wir dem Wechsel schließlich zugestimmt“, sagte Knäbel weiter. „Wir wünschen Florent alles Gute für seine private und sportliche Zukunft.“ Aufsteiger Schalke 04 ist finanziell schwer angeschlagen und kann es sich nicht leisten, auf diese Einnahmen zu verzichten.

Mollet war erst zu dieser Saison vom HSC Montpellier zum FC Schalke gewechselt und hatte einen bis Juni 2025 gültigen Vertrag unterschrieben. Doch bereits nach einem halben Jahr ist der gemeinsame Weg nun wieder vorbei.