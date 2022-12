Schalke: Kultfan "Erich" ist tot - Spendenaktion für Beerdigung

Die Fanszene des FC Schalke 04 trauert um den bekannten Anhänger "Erich". Olivier Kruschinski sammelt Spenden für seine Beisetzung auf dem Schalker Fan-Feld.

Schalke-Kultfan "Erich" ist tot. Er verstarb am Montagmorgen nach einem längeren Krankenhaus-Aufenthalt. Nun gibt es eine letzte Spendenaktion für ihn. Denn "Erich" soll auf dem Schalker Fan-Feld beigesetzt werden. Er wurde 68 Jahre alt.

Erich war ein Unikum in der Schalker Anhängerschaft. Über drei Jahrzehnte war er ständiger Begleiter der Königsblauen, obwohl das Leben es nicht immer gut mit ihm meinte. Seinen Spruch „Ey, hasse mal 'ne Mark“ - oder später eben "'nen Euro" - hatte wohl jeder Anhänger von Schalke schon mal irgendwo gehört.

Aber viele gaben gerne. Und irgendwie schaffte es "Erich" dann immer, bei den Spielen seiner Königsblauen dabei zu sein. Bis ihm die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte. In den letzten Jahren lebte der alleinstehende Schalke-Anhänger in einem Pflegeheim. Dort wurde er regelmäßig von S04-Anhänger Olivier Kruschinski besucht, der ihn auch unterstützte. An Weihnachten überreichte er ihm Geschenke - Spenden von Schalkern, die Erich etwas Gutes tun wollten.

Jetzt sammelt Kruschinski ein letztes Mal für "Erich". Denn der soll auf dem Schalker Fan-Feld seine letzte Ruhe finden. "Gerne möchte ich, dass Erich eine würdevolle Beisetzung erhält, seine letzte Ruhe auf dem Schalke-Friedhof - dem Schalke Fan Feld - findet. Das sind wir Erich alle schuldig", schrieb Kruschinski auf Facebook. "Ich habe alle notwendigen Maßnahmen getroffen um dies möglich zu machen, wie auch schon bei diversen Adventsaktionen für Erich in den Jahren zuvor setze ich nun einmal mehr auf Euer großes Schalker Herz sowie Eure Spendenbereitschaft, um die entstehenden Kosten dafür auffangen zu können. Vielleicht habt ihr ja noch ein letztes Mal 'nen Euro' für Erich... oder auch einen mehr."

Spenden können kurzfristig unter dem Betreff "Spende Erich" via Paypal (Freunde & Famile) an: oli4@mythos1904.de geleistet werden.