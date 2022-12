Schalke-Wiedersehen mit Burgstaller: "Da sollte jeder Fan mitfiebern"

Der FC Schalke 04 bestreitet am Freitag ein Testspiel bei Rapid Wien. Dann kommt es zum Wiedersehen mit Guido Burgstaller.

Gut eine Woche nach dem Start der Winter-Vorbereitung steht beim FC Schalke 04 das erste Testspiel auf dem Programm. Am Freitag gastieren die Königsblauen bei Rapid Wien (19 Uhr).

Für einen Spieler der Österreicher wird es ein besonderer Test: Guido Burgstaller. Der 33 Jahre alte Stürmer stand zwischen Anfang 2017 und Sommer 2020 in Gelsenkirchen unter Vertrag, erzielte 32 Tore in 119 Einsätzen. Nach zwei Jahren beim FC St. Pauli wechselte Burgstaller vor dieser Saison zurück in die Heimat.

An seine Zeit bei S04 erinnert sich er sich offenbar gerne zurück: "Es macht extrem Spaß, für so einen Verein zu spielen", sagte Burgstaller in einem Vereinsinterview von Rapid. "Man muss sich bewusst sein, dass man als Spieler eine gewisse Verantwortung hat, wenn man dieses Trikot trägt. Das macht mich schon stolz, dass ich das geschafft habe."

Es waren bewegte dreieinhalb Jahre, die Burgstaller im Ruhrgebiet erlebte. Er feierte die Vizemeisterschaft, gehörte beim legendären 4:4 gegen Borussia Dortmund zu den Torschützen, trug zeitweise die Kapitänsbinde, war Publikumsliebling, wurde zum Ende seiner Zeit aber zunehmend kritisch gesehen.

Schalke: Der Vorbereitungsplan im Überblick Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04 Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04 Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04 23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen 2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek Samstag, 07. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): FC Zürich - Schalke 04 Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04 Zwischen 12. und 21. Januar ist noch ein Testspiel geplant Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04

Ein erstes Wiedersehen mit Schalke gab es für Burgstaller bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison mit St. Pauli. Im Hinspiel schoss er die Hamburger sogar mit einem Doppelpack zum Sieg über seinen Ex-Klub. Das Rückspiel, in dem S04 den Aufstieg klarmachte, verpasste er verletzt.

Im vergangenen Sommer zog es den 25-fachen Nationalspieler zu Rapid, wo er schon in den Anfängen seiner Karriere drei Jahre verbracht hatte. Und er sieht offenbar Parallelen zwischen dem Hauptstadt-Klub und Schalke: "Die ganze Fankultur, wie der Verein aufgebaut ist, mit den Emotionen rund um den Fußball - es treffen zwei große Traditionsvereine aufeinander."

Sportlich läuft es ausgezeichnet für Burgstaller in Wien. Er ist Führungsspieler und steht nach 16 Einsätzen bereits bei zehn Saisontoren. Damit ist er der zweitbeste Torschütze der Liga, in der Rapid als Tabellenvierter um die Teilnahme am internationalen Geschäft kämpft.

Doch zunächst einmal kommt Schalke zum Abschluss des Jahres nach Österreich. "Da sollte jeder Fan mitfiebern, denn das ist eine große Geschichte", betonte Burgstaller. "Es ist ein schöner Saisonabschluss und es wäre schön, wenn uns möglichst viele im letzten Testspiel unterstützen würden."