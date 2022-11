VfL Bochum: Nach Sieg zurück in Schlagdistanz – „Pause tut uns gut“

Der VfL Bochum konnte gegen den FC Augsburg die ersten Auswärtspunkte der Saison einfahren. Im neuen Jahr hat man es nun in der eigenen Hand, die Abstiegsplätze zu verlassen.

Es war ein harter Kampf, den der VfL Bochum am letzten Spieltag vor der Winterpause beim FC Augsburg abliefern musste. Doch nach 90 Minuten konnte sich das Team von Thomas Letsch erstmals in dieser Saison auswärts belohnen.

Dabei schien es früh so, als wäre der VfL erneut vom Pech verfolgt. Christopher Antwi-Adjei ließ im ersten Durchgang gleich zwei Hochkaräter liegen. Doch die Bochumer brachte das an diesem Tag nicht aus der Ruhe. „Ich habe ihm nach der ersten Chance schon gesagt: Du wirst noch eine bekommen“, erklärte Stürmer Philipp Hofmann nach der Partie. „So ist es dann auch gekommen.“

Nach einem langen Ball von Konstantinos Stafylidis war Antwi-Adjei dann zur Stelle und brachte den Ball per Volley und mit etwas Glück über die Linie. Für den Vorlagengeber eine große Erleichterung. „Zuhause war es für uns einfacher wegen der Fans und der unglaublichen Stimmung. Auswärtsspiele haben uns bis jetzt große Kopfschmerzen bereitet“, erklärte der Grieche. Dementsprechend wichtig sei dieser Auswärts-Dreier gewesen.

Hofmann: „So gehen wir positiv in die Pause“

Denn defensiv brauchte es zwar noch eine gehörige Portion Glück, als Mergim Berisha einen Handelfmeter über das Tor schoss, mehr sollte aber nicht anbrennen. „Alle haben super gefightet. So gehen wir positiv in die Pause“, lobte Hofmann seine Teamkollegen.





Ein kleiner Blick in das neue Jahr war aber trotz der langen anstehenden Saisonunterbrechung erlaubt. Am ersten Spieltag nach der Pause ist Hertha BSC zu Gast im Ruhrstadion. Die Berliner liegen aktuell nur noch einen Punkt vor dem VfL auf Platz 15. Mit einem Sieg hätte man in Bochum also mindestens die Chance, den direkten Abstiegsplatz zu verlassen.

„Das muss unser Ziel sein. Jetzt können wir uns nochmal gut vorbereiten. Die Pause tut uns gut. Dann können wir weiter an uns arbeiten und gehen gestärkt in das Heimspiel gegen Hertha“, kündigte Hofmann an. Bis es so weit ist, geht der Fokus beim VfL aber nochmal neben den Fußballplatz. Am Dienstag steht die Jahreshauptversammlung an. Im Anschluss geht es dann erstmal in den verdienten Urlaub. dz mit gp.