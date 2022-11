Schalke: "Mannschaft hat sich endlich mal für den Aufwand belohnt"

Große Erleichterung auf Schalke! Der S04 hat einen immens wichtigen 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 eingefahren. Dementsprechend erleichtert war auch Thomas Reis.

Der FC Schalke 04 hat seinen 2. Saisonsieg geholt. Das 1:0 gegen Mainz war nach den Ergebnissen vom Dienstag - Sieg für Bochum, Sieg für Stuttgart - sehr, sehr wichtig. Schalke konnte nachziehen und verlor nicht weiter an Boden.

Die Mannschaft zeigte von Beginn an mit viel Einsatz und großer Leidenschaft, wer am Mittwochabend den Rasen als Sieger verlassen sollte. Nämlich der FC Schalke 04. Ähnlich sahen es die Trainer.

"Wir waren von der ersten Minute an sehr griffig, sind in Führung gegangen, hätten das Spiel früher für uns entscheiden müssen. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte hier behalten haben, um zumindest den Anschluss zu halten. Die Mannschaft hat sich endlich mal für den Aufwand belohnt", bilanzierte Thomas Reis.

Für den Schalke-Trainer endete mit dem Dreier auch eine persönliche Negativ-Serie. Denn saisonübergreifend - RevierSport berichtete - hatte der 49-jährige Fußballlehrer neun Niederlagen in Serie kassiert: am letzten Spieltag der Spielzeit 2021/2022 mit Bochum gegen Union Berlin, mit dem VfL sechs Start-Pleiten in 2022/2023 und als Schalke-Trainer zwei Niederlagen gegen Freiburg und Bremen. "Natürlich bin ich froh, dass das jetzt auch vorbei ist. Ich habe das ja lange mitgeschleppt", sagte Reis bei "Sky".





Während auf Schalke etwas Freude, aber allen voran Erleichterung herrschte, war die Stimmung bei den Mainzern überhaupt nicht gut. Bo Trainer Bo Svensson war nach der 0:1-Pleite beim Bundesliga-Schlusslicht enttäuscht: "Wir haben zu keiner Zeit auf den Platz gebracht, was man von uns erwartet. Schalke war uns überlegen in allen Aspekten des Spiels. Wir verlieren jeden Zweikampf, jeden zweiten Ball. Insgesamt war es ein sehr enttäuschender Auftritt von uns, ein Spiel, das uns nachdenklich macht."