Schalke: Dieser Negativrekord droht Trainer Thomas Reis

Das 1:2 des FC Schalke 04 beim SV Werder Bremen war für Trainer Thomas Reis bereits die neunte Niederlage in Folge in dieser Saison. Ihm droht ein Negativrekord.

Schalke kämpft um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga und, etwas überspitzt gesagt, Trainer Thomas Reis kämpft gegen einen drohenden Negativrekord.

Denn der Fußballlehrer hat jetzt saisonübergreifend neun Bundesligaspiele in Folge verloren. Mit dem VfL Bochum unterlag Reis nämlich am 34. Spieltag der Saison 2021/2022 mit 2:3 bei Union Berlin und startete dann in die laufenden Spielzeit mit dem VfL mit sechs Niederlagen. Nach dem 1:3 auf Schalke musste er Bochum verlassen.

Nun folgten für Reis zwei weitere Niederlagen: diesmal als Schalke-Trainer gegen Freiburg und jüngst gegen Bremen. Macht insgesamt neun verlorene Bundesliga-Begegnungen in Serie.

Reis liegt mit diesem Negativlauf bereits in den "Top 10" des Serienverlier-Rankings unter den Trainern der Bundesliga.





Genauer gesagt liegt Reis mit den neun Bundesliga-Pleiten in Folge auf Platz sieben. Gemeinsam mit Thomas Doll, der 2008 mit Dortmund und 2019 mit Hannover neunmal in Folge sieglos blieb, Peter Neururer, der in der Saison 1992/1993 mit Saarbrücken neunmal in Folge verlor und Horst Buhtz, der 1966 mit Neunkirchen und Hannover in neun Spielen hintereinander unterlag.

Schlechter als der 49-jährige aktuelle Schalke-Trainer sowie Doll, Neururer und Buhtz waren bisher nur Michael Frontzeck, Ewald Lienen, Hermann Gerland, Josef Hickersberger, die alle zehnmal in Folge verloren, Heinz Höher (elf Niederlagen) und "Spitzenreiter" Stefan Leitl, der zwölf Niederlagen in Folge kassierte. Dieser Rekord liegt noch gar nicht so lange her.

Leitl, der aktuell Hannover-96-Trainer ist, ereilte dieses Schicksal nämlich in der Saison 2021/2022 als er Trainer von der Spielvereinigung Greuther Fürth war.

Für Reis gilt es in den nächsten Spielen gegen Mainz, Bayern München und im neuen Jahr 2023 Frankfurt mindestens einen Punkt zu holen, um nicht den Leitl-Rekord einzustellen.