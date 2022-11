Transferwerte: Schalke und VfL Bochum machen Minus, BVB gewinnt - auch dank Moukoko

Das Portal "Transfermarkt.de" hat in der Bundesliga einige Spielerwerte angepasst. So sieht es im Ruhrgebiet aus.

In regelmäßigen Abständen passt "Transfermarkt.de" die Transferwerte der Spieler aus den ersten Ligen an. Am 9. November gab es nun wieder ein Update, bei dem viele Akteure ihren Wert behalten haben, allerdings gab es auch Gewinner und Verlierer.

Unter den größten Verlierern ist ein BVB-Spieler, denn Angreifer Donyell Malen verlor sieben Millionen Euro an Wert - von 27 Millionen auf nun 20 Millionen Euro. Allerdings gehört auch einer der größten Gewinner zu Borussia Dortmund. Denn Youssoufa Moukoko konnte seinen Wert von 15 Millionen auf 30 Millionen Euro verdoppeln.

Hier die Übersicht, bei welchen Spielern des BVB, des VfL Bochum und des FC Schalke 04 sich etwas getan hat

BVB

Gewinner

Gregor Kobel von 22 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro

Salih Özcan von 13 Millionen Euro auf 17 Millionen Euro

Jude Bellingham von 90 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro

Julian Brand von 25 Millionen Euro auf 28 Millionen Euro

Youssoufa Mokoko von 15 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro

Tom Rothe von 1,2 Millionen Euro auf 3,5 Millionen Euro

macht ein Plus von 37,3 Millionen Euro

Verlierer

Marco Reus von 11 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro

Donyell Malen von 27 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro

Thorgan Hazard von 12 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro

macht ein Minus von 12 Millionen Euro

In der Summe ein Plus von 25,3 Millionen Euro

VfL Bochum

Gewinner

Erhan Masovic stieg von 3,5 Millionen Euro auf 4 Millionen Euro

Tim Oermann stieg von 200.000 Euro auf 600.000 Euro

Patrick Osterhage stieg von 900.000 Euro auf 1,5 Millionen Euro

Kevin Stöger stieg von 2 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro

Philipp Förster stieg von 1,8 Millionen Euro auf 2 Millionen Euro

Silveré Ganvoula stieg von 600.000 Euro auf 750.000 Millionen Euro

macht ein Plus von 2,35 Millionen Euro

Verlierer

Lys Mousset von vier Millionen Euro auf 1,5 Millionen Euro

Jacek Goralski von 1,6 Millionen Euro auf 1 Million Euro

macht ein Minus von 3,1 Millionen Euro

Macht in der Summe ein Minus von 750.000 Euro

Schalke

Gewinner

Tom Krauß von 4 Millionen Euro auf 6 Millionen Euro

Henning Matriciani von 400.000 Euro auf 600.000 Millionen Euro

macht ein Plus von 2,6 Millionen Euro

Verlierer

Alexander Schwolow von 3 Millionen Euro auf 1,5 Millionen Euro

Cedric Brunner von 3,2 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro

Alex Kral von 5,5 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro

Jordan Larsson von 5 Millionen Euro auf 4 Millionen Euro

Sebastian Polter von 2,2 Millionen Euro auf 1,7 Millionen Euro

macht ein Minus von 4,7 Millionen Euro

Macht in der Summe ein Minis 2,1 Millionen Euro