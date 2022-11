Schalke: Winterfahrplan steht - Testspiel gegen Drittligisten geplant

Wie nutzt der FC Schalke 04 die zweimonatige WM-Pause? Erste Details der Planungen stehen nun fest. Im Dezember gibt es drei Testspiele.

Drei Spiele stehen für Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 bis zur langen WM-Pause an - eins beim Mit-Aufsteiger Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) und zwei Heimspiele gegen Mainz 05 (9. November) und Bayern München (12. November). Doch wie geht S04 mit der rund zweimonatigen WM-Pause um? Erste Details verkündeten die Königsblauen am Mittwochnachmittag.

Nach dem Spiel gegen die Bayern treffen sich die Profis noch an drei Tagen, am 15. November stehen Leistungstests auf dem Programm. Anschließend haben die Spieler 15 Tage Urlaub, bevor sie sich am 1. Dezember wieder in Gelsenkirchen treffen.

In der zweiten Trainingsphase bis Weihnachten stehen drei Testspiele auf dem Programm - zwei steigen im Ausland, eins in Osnabrück. Am 22. Dezember um 19 Uhr tritt das Team von Trainer Thomas Reis an der Bremer Brücke beim Drittligisten an.

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es Anfang Januar mit dem Trainingslager weiter, das zwischen sieben und zehn Tagen dauern soll. Vor einem Jahr hatten die Schalker ihr in Belek (Türkei) geplantes Winter-Trainingslager wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt.

Am Samstag, 21. Januar, beginnt für S04 das Jahr 2023 mit einem Auswärtsspiel bei Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt.

Der Schalke-Plan vom 13. November bis 20. Januar

13. November: Auslaufen nach dem Spiel gegen Bayern München

15. November: Leistungstests der Profis

16. bis 30. November: Urlaub

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt, danach Vorbereitung in Deutschland

Zwischen 2. und 22. Dezember: 3 Testspiele, darunter zwei im Ausland und eins beim VfL Osnabrück (22. Dezember / 19 Uhr)

Ende Dezember: kurze Weihnachtspause

Anfang Januar: Trainingslager, der Ort wurde noch nicht verkündet

Samstag, 21. Januar 2023, 15.30 Uhr: Rückrundenstart mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt