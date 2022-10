Sportdirektor Rouven Schröder hat die Zukunft von Trainer Frank Kramer beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 offen gelassen.

„Frank Kramer ist unser Trainer, trotzdem werden wir das Spiel analysieren. Wichtig ist, dass man zu sich kommt und die Dinge bespricht“, sagte Schröder bei DAZN nach dem 0:3 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim. Schröder betonte aber, dass es wichtig gewesen sei, „eine Reaktion der Mannschaft gesehen zu haben“.

Für Schalke war es die vierte Niederlage in Folge. Der Aufsteiger wird am Samstag definitiv auf einen direkten Abstiegsplatz stürzen. Kramer gab sich dennoch kämpferisch. „Ich haben schon Power und Energie“, sagte der Coach. Ob er beim DFB-Pokalspiel am Dienstag in Sinsheim noch Trainer ist? „Das ist nicht mein Thema. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich gebe jeden Tag alles, das werde ich weiterhin tun.“

