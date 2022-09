BVB - Schalke: Alle Infos zur Anreise für Schalke-Fans, Shuttlebusse ausgebucht

Am Samstag steigt in Dortmund das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04. Die Infos zur An- und Abreise für Gästefans.

Ein ausverkauftes Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 - das gab es schon seit knapp drei Jahren nicht mehr. Auf Dortmunder Gelände ist es sogar noch länger her. Dafür sorgten Corona und der Abstieg von S04. Umso größer ist die Vorfreude vor dem Duell, das an diesem Samstagnachmittag ansteht (15.30 Uhr, RS-Liveticker). Die Polizei hatte sich bereits in einem Appell an die Fanlager beider Klubs gewandt. Und auch die Schalker haben Hinweise für ihre Fans zur An- und Abreise veröffentlicht. Weitere Infos für Schalke-Fans gibt es beim Verein (HIER klicken). Der Revierklub weist daraufhin, dass die Shuttlebusse von der Arena zum Dortmunder Stadion bereits ausgebucht sind. Alle, die einen Platz ergattert haben, sollen sich frühzeitig vor den Abfahrten um 12 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz P6 einfinden. Dort könnten Fahrzeuge kostenlos geparkt werden. Fans, die mit dem PKW zum Spiel kommen, fahren am besten zum Parkplatz D1 an der Joseph-Scherer-Straße. Dort können Autos gegen eine Gebühr von sieben Euro abgestellt werden. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll ausschließlich über den Hauptbahnhof erfolgen. Vor und nach dem Spiel sind jeweils drei Entlastungszüge im Einsatz: Um 12.18 Uhr, 12.47 Uhr (beide Gleis 8) und 13.21 Uhr (Gleis 25) ist Abfahrt in Gelsenkirchen. Die Rückfahrt erfolgt um 18.41 Uhr, 19.12 Uhr und 19.42 Uhr von Gleis 26. Am Dortmunder HBF angekommen, werden die S04-Fans von der Polizei blockweise zur U-Bahn geleitet, die ohne Halt bis zur Westfalenhalle durchfährt. Schalke empfiehlt, möglichst früh anzureisen. Das Stadion öffnet seine Tore um 13 Uhr. Den Gästefans sind die Blöcke 55 bis 59, 70, 75 sowie der Stehplatzbereich 08, 60 und 61 vorbehalten. Ein Wechsel zwischen den Bereichen ist nicht möglich.

