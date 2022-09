BVB - Schalke: Vor Revierderby - Polizei appelliert an Fans

Am Samstag steigt das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 im Signal-Iduna-Park. Die Polizei gibt Hinweise für die Fans zur An- und Abreise.

Mehr als ein Jahr lang mussten die Fans warten, doch am Wochenende ist es wieder so weit: Nach dem Wiederaufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga findet am Samstag (15.30 Uhr) das Revierderby gegen Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park statt. Die Polizei appelliert vor dem Spiel an die anreisenden Fans beider Vereine. „Helfen Sie mit, dass das Derby ein sportliches und faires Event wird und gehen Sie, bei aller Rivalität und Emotionalität, respektvoll miteinander um“, heißt es in einem „Brief“ der Polizei an die Fans.

Den friedlichen Fußballfans soll eine sichere An- und Abreise gewährleistet werden. „Gegen Personen, die anreisen um ihre Aggressionen auszuleben und Gewaltdelikte zu begehen“, werde die Polizei konsequent einschreiten.

BVB - Schalke: Zusätzliche Züge für S04-Fans

Damit die Anreise nach Dortmund möglichst reibungslos verläuft, verweist die Polizei auf die Hinweise der jeweiligen Fanbeauftragten. Den Schalker Fans stehen zur An- und Abreise außerdem drei zusätzliche Zugverbindungen zur Verfügung. Die Polizei mahnt: Sollten Waggons beschädigt werden, stehen diese für die Rückfahrt nicht mehr zur Verfügung. In den Zügen besteht Maskenpflicht.

Der Gebrauch von Pyrotechnik ist sowohl in den Bahnhöfen oder Zügen, als auch im Stadion nicht erlaubt und gefährdet Mitmenschen. Auch hier die deutliche Warnung: „Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist grundsätzlich strafbar und wird durch die Bundespolizei konsequent verfolgt.“ Grundsätzlich appelliert die Polizei: "Helfen sie mit, dass das Derby ein sportliches und faires Event wird und gehen sie, bei aller Rivalität und Emotionalität, respektvoll miteinander um!"