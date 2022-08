Bochum-Stürmer: "... sonst haben wir in dieser Liga keine Chance"

Der VfL Bochum hat nach dem unglücklichen 1:2 gegen Mainz erneut eine bittere Pille schlucken müssen. In Hoffenheim unterlag der VfL kurz vor Schluss mit 2:3.

Einfach bitter! Anders kann man den Spielausgang aus Sicht des VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim wohl nicht beschreiben. Da führen die Gäste aus dem Ruhrgebiet nach einem frühen Doppelpack von Simon Zoller (10., 13.) mit 2:0 und stehen am Ende doch mit leeren Händen da. Munas Dabbur schockte die Bochumer und erzielte zwei Minuten vor Schluss das 3:2 für Hoffenheim.

"Es ist einfach sehr, sehr ärgerlich, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir können uns gar nicht groß etwas vorwerfen, außer diese Situationen, die wir einfach besser verteidigen müssen. Im Moment fällt es uns einfach schwer, diese Situationen zu verteidigen", sagte VfL-Doppelpacker Zoller.

Wir haben gesehen, dass wir bestehen und mithalten können. Wir haben das gezeigt - Emotionen und Leidenschaft - was wir auch brauchen in diesem Jahr und das haben wir auf den Platz gebracht. Simon Zoller

Welche Situationen waren gemeint? Die Antwort: Der VfL kassierte mal wieder zwei Standard-Gegentore, auch der Dabbur-Siegtreffer fiel nach einem ruhenden Ball. Zoller: "Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gespielt wie in der ersten Hälfte. Trotzdem war es ein offenes Visier von beiden Mannschaften. Diese Standard-Tore sind mir einfach zu billig. Wir haben Leidenschaft und Emotionen gezeigt, dass ist auch Voraussetzung, sonst haben wir in dieser Liga keine Chance."

Und auch, dass der VfL nach der Zwei-Tore-Führung in der 14. und 23. Minute zwei Hoffenheimer Treffer schlucken musste, ärgerte den Bochumer Doppel-Torschützen. "Das erste Gegentor fällt natürlich zu früh. Eine längere Führung hätte uns gut getan. Trotzdem haben wir bis zum Schluss aufopferungsvoll um den Punkt gekämpft. Umso bitterer ist der Ausgang", erklärte ein enttäuschter Zoller, der aber für die kommenden Wochen zuversichtlich ist: "Wir haben gesehen, dass wir bestehen und mithalten können. Wir haben das gezeigt - Emotionen und Leidenschaft - was wir auch brauchen in diesem Jahr und das haben wir auf den Platz gebracht. wozi mit gp