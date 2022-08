VfL Bochum: Neuer Innenverteidiger soll diese Woche da sein

Der VfL Bochum wird noch in dieser Woche einen neuen Innenverteidiger präsentieren. Es gibt einen Favoriten.

Der VfL Bochum ist mit dem 1:2 gegen den FSV Mainz schlecht in die Bundesliga gestartet. Auch die wacklige Defensive ist ein Grund, warum es in den ersten 90 Liga-Minuten nicht lief.

Daher haben die Verantwortlichen die Suche nach einem Innenverteidiger mit linkem Fuß intensiviert. Mit Erfolg: Denn nach RS-Infos soll in dieser Woche noch Vollzug gemeldet werden. Zuletzt wurde Rick van Drongelen von Union Berlin gehandelt, doch Favorit auf den Abwehrposten beim VfL ist offenbar van Drongelens Mitspieler Dominique Heintz. "Tief im Westen" berichtete zuerst über das Interesse.

Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet), Ivan Ordets (Dinamo Moskau / Leihe), Jannes Horn (1. FC Köln) Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet), Ivan Ordets (Dinamo Moskau / Leihe), Jannes Horn (1. FC Köln) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Luis Hartwig (SKN St. Pölten / Leihe), Moritz Römling (RWE / Leihe), Danny Blum (APOEL Nikosia), Tom Weilandt (Greifswalder FC)

Heintz wechselte erst im Winter vom SC Freiburg, wo er kaum noch zum Einsatz kam, an die Alte Försterei nach Berlin. Mit den Berlinern zog er in die Europa League ein, doch persönlich stand er nur in sieben Partien für die Köpenicker auf dem Feld. In dieser Saison kam er im DFB-Pokal zum Einsatz, im ersten Ligaspiel gegen Hertha BSC allerdings nicht.

Heintz, der 2018 nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln nach Freiburg einen Marktwert von sieben Millionen Euro besaß, wird derzeit nur noch 2,5 Millionen Euro Marktwert geschätzt. Das könnte die Chance für den VfL Bochum sein, den 28-Jährigen günstig zu bekommen. Denn Union Berlin muss bemüht sein, die Zahl der Innenverteidiger zu reduzieren. Derzeit hat Union acht Mann für die Abwehrzentrale unter Vertrag.