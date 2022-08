1. FC Köln: Kommentar - Modeste bleibt nur als einer von vielen in Erinnerung

Der Frust ist groß bei den Anhängern des 1. FC Köln, nachdem Anthony Modeste den Klub verlassen hat. Er wird als einer von vielen Spielern in Erinnerung bleiben. Ein Kommentar.

Anthony Modeste ist mit 34 Jahren im Herbst seiner Karriere. Er hatte bis vor wenigen Tagen die Wahl, was ihm lieber ist: Die bedingungslose Verehrung der FC-Fans oder die Kohle eines anderen Vereins. Er hat sich für das Geld entschieden - mal wieder. Und gegen die Stadt, in der er später leben will.

Das ist nicht verwerflich, viele - vermutlich die meisten - würden es ihm gleichtun. Und trotzdem ist die Geschichte hier noch etwas anders gelagert. 2017 konnte man vielleicht im Ansatz verstehen, dass er dem Lockruf des Geldes aus China folgte und auch Köln das Angebot (in der Summe aus Leihe und Verkauf über 30 Millionen Euro, Anm. d. Red.) nicht ablehnen konnte. Womit aber auch klar war, Modeste, damals 29, verabschiedete sich von jeglichen Ambitionen, was Erfolge oder Titel in einer großen Liga anging. China statt Europa League mit Köln, gefühlter Feierabendfußball statt Spiele gegen Arsenal London und Co.





Als es nicht lief, kam er Ende 2018 in Europa nirgends mehr unter, der 1. FC Köln ging damals ins Risiko, weil nicht klar war, ob er wegen Gehalts-Streitigkeiten mit seinem chinesischen Klub wirklich ablösefrei war. Anschließend dauerte es lange, bis Modeste, der auch diesmal einen fürstlichen Vertrag erhielt, wieder im Ansatz in der Verfassung war, dass er Köln helfen konnte.

In der 2. Bundesliga ging es noch (sechs Tore in zehn Spielen), die beiden Spielzeiten danach im Oberhaus war der Franzose kein Faktor, es wirkte, als hätte er nach seiner Zeit in China nie wieder den Anschluss gefunden, um ganz oben seine Leistung zeigen zu können (35 Partien, vier Tore). Doch man blieb geduldig, Steffen Baumgart war es schließlich, der ihn in der letzten Saison wieder hinbekam. Der Lohn: 20 Treffer und nun das Angebot vom BVB. Champions League statt Conference League. Titelambitionen statt Abstiegskampf.

Trotzdem hatten sie in Köln gehofft, die Dankbarkeit des Stürmers sei größer als die Gier nach noch mehr Geld, das er vermutlich schon zu genüge besitzen sollte. Doch die Kölner wurden enttäuscht, Modeste entpuppte sich als einer von vielen, der in der Summe viel von Köln bekommen hat, in mehreren Spielzeiten zahlte er auch mit großer Leistung zurück.

Beide Parteien sind quitt, nun zieht er weiter. In der Erinnerung wird er nicht als der große Modeste eingehen, sondern als der Spieler, der half, Köln zwei Mal nach Europa zu schießen, der aber immer die Flucht ergriff, als er nach einer starken Spielzeit woanders mehr verdienen konnte.

Und beim FC bleibt damit nur noch einer, den sie aktuell auf Händen tragen und der den Klub auch nicht mehr wechseln wird. Und das ist Jonas Hector.