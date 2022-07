Schalke teurer als Bochum - die Trikotpreise der Revierklubs

Kurz vor dem Saisonstart haben die meisten Vereine ihre neuen Trikots präsentiert. So teuer sind die Outfits von Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Bochum und Co.

Neue Saison, neues Trikot. Mit der Zeit ist es bei den meisten deutschen Profivereinen zum Standard geworden, jährlich ein neues Outfit anzubieten. Schließlich gibt es unter den Fans viele loyale Käufer, die wertvolle Einnahmen in die Vereinskassen spülen. Dem Verkaufsstart geht meist eine aufwendige Inszenierung voraus, und das oft mit Erfolg.

Denn als etwa der VfL Bochum Anfang des Monats seine neue Heimspiel-Kleidung auf den Markt brachte, waren nach 24 Stunden bereits 1500 Exemplare vergriffen - und damit dreimal so viele wie vor einem Jahr.

VfL Bochum: Trikot unter den billigsten der Bundesligisten

Unter den drei Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet bietet der VfL seine Trikots zu den günstigsten Konditionen an. Einen Heimdress ohne Flock gibt es im Online-Fanshop für 79,95 Euro. Sollen Name und Nummer eines Spielers dabei sein, steigt der Preis auf 92,90 Euro. Damit gehören die nach vielen Jahren bei Nike erstmals von der japanischen Sportmarke Mizuno hergestellten Trikots zu den billigsten aller Bundesligisten. In der Preistabelle liegen die Bochumer auf Platz 15.

Rund fünf Euro mehr müssen die Anhänger des FC Schalke 04 bezahlen. Das Heimtrikot für die Saison 2022/23 kostet mit Beflockung 97,90 Euro. Bleibt der Rücken frei, sind es 84,95 Euro. Macht Platz zwölf in der ligaweiten Statistik. Was die S04-Hemden von denen aus der Aufstiegssaison unterscheidet: Sie werden in diesem Jahr wieder von Adidas hergestellt, zudem gibt es mit MeinAuto.de einen neuen Brustsponsor als Nachfolger von Vivawest.

BVB: Authentic-Trikok für dreistellige Summe

Derweil haben sich Ausrüster und Sponsor bei Borussia Dortmund nicht verändert, dennoch bietet der BVB ein neues Trikot an. Es ist unwesentlich teurer als das des Rivalen aus Gelsenkirchen. Die Dortmunder verlangen 84,99 Euro für ein unbeflocktes Oberteil und 97,98 Euro für ein Trikot mit Spielernamen. Im Gegensatz zu vielen anderen Klubs bieten die Borussen darüber hinaus eine Authentic-Version an - zu stolzen Konditionen: Wer die gleiche Variante wie die Profis auf dem Rasen tragen möchte, der muss zwischen 129,99 (ohne Flock) und 142,98 Euro (mit Flock) hinlegen.

Mit dem Preis für das reguläre Heimtrikot liegt der BVB unter den Bundesligisten auf Rang zehn. Eintracht Frankfurt (105 Euro mit Flock) führt die Tabelle vor den Berliner Klubs Union (104,95 Euro mit Flock) und Hertha BSC (102,90 Euro mit Flock) an. Am billigsten ist der FC Augsburg unterwegs (89,95 Euro mit Flock).

MSV beflockt preiswerter als RWE

Damit ist der FCA nur fünf Cent teurer als der zwei Klassen tiefer spielende Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. RWE verlangt 89,90 Euro und 74,95 Euro, wenn der Rücken weiß bleibt. In einer ähnlichen Sphäre bewegt sich der MSV Duisburg mit 74,90 Euro, wobei ein beflocktes Trikot der Zebras zwei Euro billiger als das der Essener ist (87,90 Euro).

Noch eine Liga tiefer sind die meisten Trikots preiswerter. Rot-Weiß Oberhausen zum Beispiel bietet seine neue Kleidung zwar noch nicht im Onlineshop an, hat im Vorjahr aber 64,95 Euro genommen und eine Beflockung für zusätzliche 14,95 Euro angeboten.