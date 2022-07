VfL Bochum: Neue Trikots finden reißenden Absatz

Das neue Trikot des VfL Bochum kommt bei den Fans sehr gut an.

Seit wenigen Tagen ist das neue Trikot des VfL Bochum bekannt. Nach einem Ausrüsterwechsel ist es der erste Dress, der vom japanischen Sportartikelhersteller Mizuno entworfen wurde.

Und die Trikots kommen bei den Fans offenbar an. Denn der Ansturm am ersten Tag war enorm. So verkaufte der VfL nach RS-Infos 1500 Stück am ersten Tag, was eine Verdreifachung zur letzten Spielzeit ist, als 500 Trikots in den ersten 24 Stunden über die Ladentheke gingen.

"Wie bereits in den letzten Spielzeiten verbinden die Trikots unsere Tradition und Werte. Das individuelle Design in der Gestaltung konnten wir in Zusammenarbeit mit unserem neuen Ausrüster Mizuno noch weiter ausbauen", wird Christoph Wortmann, Direktor Marketing und Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung, auf der VfL-Homepage zitiert. "Ein wesentliches Gestaltungselement auf den Heimtrikots sind dabei die Sichelbinder des Stadions, die für das stehen, was uns zusammenhält: Fußball, wie er sein sollte - einfach Castroper Straßenfußball ohne Brimborium!"