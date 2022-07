Schalke: Nächster Millionen-Flop weg – Kabak wechselt innerhalb der Bundesliga

Der FC Schalke 04 und Ozan Kabak gehen wie erwartet getrennte Wege. Die Schalker verkündeten den Wechsel jetzt offiziell, Kabak wechselt innerhalb der Bundesliga.

Ein weiterer Millionen-Flop aus den letzten Jahren verlässt den FC Schalke 04. Ozan Kabak wechselt innerhalb der Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer statten den 22-Jährigen mit einem Vertrag bis 2026 aus. Sein Arbeitspapier auf Schalke war ursprünglich noch bis 2024 gültig.

Die Königsblauen kassieren demnach eine Ablösesumme, die sich laut verschiedener Medienberichte auf 5 bis 7 Millionen Euro belaufen soll. Neben der Ablösesumme wird es den Schalkern besonders wichtig sein, dass Großverdiener Kabak nun von der Gehaltsliste gestrichen werden kann. Er soll rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr verdient haben.

Rouven Schröder froh über Transfer

Sportdirektor Rouven Schröder erklärte auf der Vereinswebsite der Königsblauen: „Es war klar, dass wir unter den gegebenen Voraussetzungen an einer Trennung interessiert waren. Wir sind daher froh, dass wir mit dem Transfer für alle Seiten eine faire Lösung erzielen konnten – wir als Verein auf der wirtschaftlichen und der Spieler auf der sportlichen Seite. Durch die vorherigen Leihsummen in Kombination mit der Ablösesumme haben wir ein wirtschaftlich gutes Gesamtpaket geschaffen. Wir danken Ozan für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Im Sommer 2019 war das Abwehrtalent vom VfB Stuttgart zum S04 gewechselt. Bei den Blau-Weißen absolvierte Kabak insgesamt 42 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer erzielte. Im Januar 2021 wurde Kabak für ein halbes Jahr nach Liverpool verliehen und anschließend für ein Jahr an Norwich City. In dieser Zeit kam er auf 20 Einsätze in der Premier League.

1899-Manager Rosen freut sich auf "reife Persönlichkeit"

In Hoffenheim freut sich Manager Alexander Rosen über den Neuzugang: „Ozan ist ein wuchtiger Verteidiger, der durch eine starke und energische Zweikampfführung überzeugt. Darüber hinaus ist er schnell und verfügt über ein hervorragendes Kopfballspiel, welches ihn auch bei eigenen Standards extrem gefährlich macht. Ozan hat trotz seines noch jungen Alters schon einige Höhen und Tiefen erlebt, die ihn zu einer reifen Persönlichkeit wachsen ließen. Ich habe bereits am Ende der vergangenen Saison gesagt, dass wir für die Abwehr zusätzliche Qualität verpflichten wollen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Ozan einen Spieler gefunden haben, der uns sowohl sportlich als auch charakterlich richtig guttun wird.“