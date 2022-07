Belgien: Ehemaliger Bochum-Co-Trainer wird Chefcoach

Als Assistent von Ismail Atalan coachte er einst den VfL Bochum. Nun bekommt er seinen ersten Cheftrainerjob beim belgischen Klub Standard Lüttich.

Joseph Laumann wird Cheftrainer beim belgischen Klub Standard Lüttich. Dort übernimmt er die zweite Mannschaft, die derzeit in der zweitklassigen Challenger Pro League an den Start geht. Für den 38-Jährigen ist es die erste Station als verantwortlicher Trainer, zuvor hatte er immer als Assistent gearbeitet. Erst unter Ismail Atalan bei den Sportfreunden Lotte, beim VfL Bochum und in Halle, im Oktober 2020 wechselte er mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Valerien Ismael zu Barnsley FC, wo er auch nach dessen Ausscheiden im Trainerteam blieb.

Für Schlagzeilen sorgte er im vergangenen November, als er für zwei Spiele den Klub als Interimstrainer übernahm, nachdem Markus Schupp entlassen wurde, und dort gegen Derby County, das vom englischen Fußballhelden Wayne Rooney trainiert wird, mit 2:1 gewinnen konnte. Sein Vertrag bei den Belgiern läuft bis 30. Juni 2024.

Zudem gehört Laumann aktuell zu den Teilnehmern des diesjährigen Fußballlehrer-Jahrgangs, bei dem auch Wuppertals Trainer Björn Mehnert teilnimmt.

Als Spieler hatte Laumann mehrfach im Ruhrgebiet gespielt. Über die zweite Mannschaft des FC Schalke 04, wo er im Jahr 2005 unter Mirko Slomka sogar einen Bundesliga-Einsatz bekam, packte der damalige Stürmer den Sprung zu Rot Weiss Ahlen in die 3. Liga. Im Profifußball hatte er mit dem VfB Lübeck, Rot-Weiß Erfurt oder im Ausland bei APOP Kinyras (Zypern) oder Ninh Binh FC (Vietnam) einige nennenswerte Stationen.

Für ein Kuriosum sorgte Laumann im Jahr 2008, als er in Diensten von Rot-Weiß Erfurt ein unerlaubtes Probetraining bei Vitesse Arnheim unter dem Namen „Joseph Ratzinger“ absolvierte. Nach Bekanntwerden dieser Aktion wurde er fristlos entlassen und wechselte nach Siegen.