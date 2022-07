Schalke: Trio fehlt auf dem Weg ins Trainingslager

Der FC Schalke 04 ist ins Trainingslager nach Österreich aufgebrochen. Zwei Spieler und ein Co-Trainer fehlten bei der Abreise.

Am Montagmorgen hat sich der FC Schalke 04 auf den Weg ins Trainingslager gemacht. Im österreichischen Mittersill bereiten sich die Königsblauen bis zum kommenden Montag (18. Juli) auf die Saison in der Bundesliga vor - und das mit einem ziemlich aufgeblähten Kader, nachdem Leihspieler und Verkaufskandidaten noch keinen neuen Verein gefunden haben.

Ein Trio fehlte allerdings bei der Abreise, wie Schalke mitteilte: Beniamino Molinari, Florian Flick sowie Rabbi Matondo. Co-Trainer Molinari und Mittelfeldmann Flick sind noch mit Corona infiziert. Bei Matondo ist der Hintergrund ein anderer: Der Leihrückkehrer wurde für Transfergespräche freigestellt. Er steht unmittelbar vor einem Wechsel zu den Glasgow Rangers.





Derweil wurden alle weiteren S04-Profis und das Funktionsteam vor der Abreise nach Österreich negativ auf Corona getestet. Sie sind also dabei, wenn die Königsblauen in Mittersill schwitzen - und auch zwei Testspiele bestreiten: Am frühen Mittwochabend (18 Uhr, Sportzentrum Wörgl) trifft S04 auf US Salernitana aus der Serie A. Der Gegner am kommenden Sonntag (Uhrzeit offen, Waldstadion Mittersill) kommt ebenfalls aus der ersten Liga Italiens. Dann geht es gegen Udinese Calcio.