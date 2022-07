Schalke: Einig mit Insel-Klub - Matondo kurz vor dem Absprung

Rabbi Matondo steht kurz vor dem Abschied beim FC Schalke 04. Der walisische Nationalspieler wird auf die Insel wechseln.

Beim FC Schalke 04 bahnt sich ein weiterer Abgang an. Rabbi Matondo wird den Verein verlassen, er steht nach Informationen dieser Redaktion unmittelbar vor einem Wechsel zu den Glasgow Rangers. Auch Sport1 und Sky berichteten. Am Samstag trainierte der 21 Jahre alte Flügelstürmer noch in Gelsenkirchen, während der Deal mit dem schottischen Traditionsklub perfekt gemacht wurde. Sein Medizincheck beim Europa-League-Bezwinger von Borussia Dortmund steht noch aus.

Für den walisischen Nationalstürmer erhält Königsblaue eine Ablösesumme, die über den von einigen Medien berichteten zwei Millionen Euro liegt. Zudem spart der Revierklub Matondos stattliches Gehalt, dass sich auf über drei Millionen Euro pro Jahr belaufen soll. Sein Vertrag im Ruhrgebiet lief noch ein Jahr, im nächsten Sommer wäre Matondo ablösefrei auf den Markt gekommen.

Schalke-Abgang Matondo: Starkes Jahr in Belgien

Matondo war erst vor wenigen Tagen zu Schalke zurückgekehrt. In der vergangenen Saison spielte er leihweise für Cercle Brügge in Belgien und zeigte starke Leistungen (26 Spiele, neun Tore). Der Verein verzichtete trotzdem darauf, die Kaufoption zu ziehen - dem Vernehmen nach aufgrund von zu hohen Gehaltsforderungen.

Dass Matondo - genau wie die übrigen Leihrückkehrer - keine Zukunft bei S04 haben würde, war von vornherein klar. Denn die klammen Schalker benötigen Transfereinnahmen, um für finanzielle Entlastung zu sorgen und um den eigenen Kader weiter zu verstärken. Zudem wurde Matondo noch zu Champions-League-Zeiten verpflichtet. Daher liegt sein Salär um ein Vielfaches über den Gehältern, die mittlerweile üblich sind.

Schalke: Drei Leihrückkehrer haben neuen Verein gefunden

Matondo kam Anfang 2019 von Manchester City nach Deutschland. Neun Millionen Euro soll S04 für den Youngster bezahlt haben, obwohl er noch keine Erfahrung im Profibereich hatte. Der schnelle Offensivmann bestritt 31 Pflichtspiele für Schalke und erzielte zwei Tore. In der Rückserie der Abstiegssaison spielte er zeitweise für Stoke City.

Nach Levent Mercan (Karagümrük) und Hamza Mendyl (OH Leuven) ist Matondo der dritte Leih-Rückkehrer, der einen neuen Verein gefunden hat. Nun sucht Sportdirektor Rouven Schröder noch nach Abnehmern für Amine Harit, Ozan Kabak und Can Bozdogan.