Schalke: Auch Levent Mercan verlässt S04

Der FC Schalke 04 hat einen Abnehmer für Levent Mercan gefunden. Der junge Mittelfeldspieler wechselt fest zu seinem bisherigen Leihklub.

Nachdem Schalke 04 früher am Dienstag bereits Hamza Mendyl verabschiedet hatte, meldete der Revierklub am Nachmittag auch bei Levent Mercan Vollzug. Der 21-Jährige wechselt fest zu seinem bisherigen Leihklub Fatih Karagümrük. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2025. Über weitere Details des Transfers vereinbarten alle Parteien Stillschweigen.

"Levo ist ein junger Spieler, der in der vergangenen Saison seine Chance in der Süper Lig genutzt hat", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer S04-Mitteilung zitiert. "Dass Fatih Karagümrük SK ihn nun fest verpflichtet, ist für alle Seiten die beste Option, da es für ihn schwierig geworden wäre, beim FC Schalke 04 auf ähnlich viele Spielanteile zu kommen."





Mercan sammelte vergangene Saison 22 Pflichtspieleinsätze (ein Tor) für den Verein aus der Süper Lig (Platz acht in 2021/22). Zunächst blieb er außen vor, doch in der Rückrunde stand der Mitteldmann dann regelmäßig auf dem Rasen - wenn auch zumeist als Einwechselspieler.

Mercan war 2016 aus dem Nachwuchs von Rot-Weiss Essen in die Knappenschmiede gewechselt. Drei Jahre später unterzeichnete er einen Profivertrag. In seinem ersten Pflichtspiel erzielte der Recklinghäuser gleich ein Tor im DFB-Pokal. Doch es sollten nur noch sechs weitere Einsätze für die erste Mannschaft hinzukommen. Nun ist das Kapitel Schalke für Mercan endgültig beendet.