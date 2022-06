Schalke: Testspiel-Plan komplett - im Trainingslager gegen Serie-A-Klub

Sieben Testspiele bestreitet Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 im Rahmen der Sommervorbereitung. Nun steht auch der letzte Gegner fest.

Die Saisonvorbereitung ist komplett: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat auch den letzten Testspielgegner gefunden. Im Rahmen des Trainingslagers treffen die Königsblauen am 17. Juli in Mittersill auf den Serie-A-Klub Udinese Calcio. Das verkündeten die Italiener über ihre Accounts in den sozialen Netzwerken. Die Anstoßzeit ist noch offen.

Udinese landete in der vergangenen Saison im gesicherten Mittelfeld auf dem zwölften Platz, hatte nichts mit dem Abstieg zu tun. Innerhalb von vier Tagen treffen die Schalker in Österreich auf zwei italienische Erstligisten - am 13. Juli spielen sie gegen US Salernitana.

Das Programm der Schalke-Profis im Trainingslager ist prall gefüllt. Sie reisen am 11. Juli am Nachmittag an und am 18. Juli nach dem Auslaufen wieder ab. Dazwischen bleiben lediglich sechs volle Tage - zwei Spiele inklusive. Vor einem Jahr sah das noch anders aus: Vor der Aufstiegssaison hatten die Königsblauen zwölf Tage in Mittersill verbracht.

Die Schalke-Vorbereitung in der Übersicht

20./21. Juni: Leistungstests im Medicos in Gelsenkirchen

22. Juni, 11 Uhr: Trainingsauftakt im Parkstadion plus Autogrammstunde

29. Juni, 18 Uhr: VfB Hüls - FC Schalke 04 (Evonik Sportpark, Marl)

2. Juli, 15.30 Uhr: Blau-Weiß Lohne - FC Schalke 04 (Heinz-Dettmer-Stadion, Lohne)

6. Juli, 17.30 Uhr: FC Schalke 04 - SC Verl (Parkstadion)

9. Juli, 13 Uhr: FC Schalke 04 - SV Meppen (Parkstadion)

11. bis 18. Juli: Trainingslager in Mittersill

13. Juli in Wörgl: US Salernitana - FC Schalke 04 / noch nicht von S04 bestätigt, Uhrzeit offen

17. Juli in Mittersill: Udinese Calcio - FC Schalke 04 / noch nicht von S04 bestätigt, Uhrzeit offen

22. Juli, 20 Uhr: FC Twente Enschede - FC Schalke 04, De Grolsch Veste, Enschede

24. Juli: Saisoneröffnung, Schalke-Tag

31. Juli, 13 Uhr: Bremer SV - FC Schalke 04 (DFB-Pokal, 1. Runde)

5. bis 7. August: Bundesliga-Auftakt beim 1. FC Köln