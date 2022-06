Ex-Schalker komplettiert Trainerteam - Testspiel beim Westfalenligisten

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat am Dienstag sein Trainerteam für die Saison 2022/2023 komplettiert und offiziell bekanntgegeben.

Peter Hermann wird bei Borussia Dortmund Assistent von Cheftrainer Edin Terzic und verlässt den Deutschen Fußball-Bund. Wie der Bundesligist und der DFB am Dienstag mitteilten, komplettiert der 70 Jahre alte Routinier neben dem bisherigen Junioren-Coach Sebastian Geppert das BVB-Trainerteam.

Hermann hatte zuletzt beim Dortmunder Revier-Rivalen FC Schalke 04 als Co-Trainer von Mike Büskens ausgeholfen und dafür die Freigabe vom DFB erhalten. Er gilt als einer der erfolgreichsten Co-Trainer der Bundesliga-Geschichte. So feierte er mit Jupp Heynckes große Erfolge und gewann an seiner Seite mit dem FC Bayern München im Jahr 2013 das Triple.

Der erste BVB-Testspiel-Gegner der bevorstehenden Sommer-Vorbereitung steht auch fest. Die Profis von Borussia Dortmund treffen am 5. Juli mit dem Lüner SV auf ein Team aus dem Dortmunder Umland. Rund eine Woche nach dem Trainingsstart ist das Duell gegen den Westfalenligisten aus der Region der erste spielerische Leistungstest für das Team von Trainer Edin Terzic. Anstoß in Lünen ist um 19 Uhr.

"Wir lassen ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Sicherlich hätten wir seine Expertise gerne noch länger in unserem Team gehalten, andererseits zeigt diese Verpflichtung auch, welche Kompetenz wir in unserem Trainerteam haben", kommentierte Cheftrainer U-Nationalmannschaften Meikel Schönweitz.

Der 38 Jahre alte Geppert hatte bereits in der Saison 2020/21 zu Terzics Assistenten gezählt, als dieser die Profi-Mannschaft als Interimslösung noch zum DFB-Pokalsieg und in die UEFA Champions League führte. Von dieser knapp halbjährigen Unterbrechung abgesehen, hat Geppert seit 2016 die U17 des BVB verantwortet und in dieser Zeit einmal die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren gewonnen (2018) sowie ein weiteres Mal das Finale erreicht (2019). wozi mit dpa