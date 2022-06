Schalke: DFB oder Türkei? Irritationen um Mehmet Can Aydin

Der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz wollte Mehmet Can Aydin zu den A-Länderspielen der Türkei einladen. Gekommen ist der Schalker nicht.

Beim FC Schalke 04 winkt Mehmet Can Aydin eine verheißungsvolle Zukunft. Der 20-Jährige ist einer der Hoffnungsträger bei den Königsblauen. Und eine echte Identifikationsfigur. Seit 2014 spielt der gebürtige Würselener bereits für S04. Jahrelang kutschierte ihn sein Vater nach der Schule zwei Stunden nach Gelsenkirchen und wieder zurück, damit Aydin unter Norbert Elgert in der U19 seinen Feinschliff bekommen konnte. Es hat sich gelohnt.

Anfang des Jahres verlängerte er seinen Vertrag bis 2025, obwohl noch gar nicht feststand, in welcher Liga die Schalker in der kommenden Saison antreten würden. Das rechneten ihm die Schalke-Fans hoch an. Zudem durchlief der rechte Verteidiger seit der U15 alle Jugendnationalmannschaften des DFB.

Zuletzt kickte er vor seiner schweren Verletzung, die ihn im Winter und Frühjahr drei Monate außer Gefecht setzte, im September für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Auf seinem Instagram-Account steht neben dem Schalke-Wappen auch immer noch das Logo des DFB. In der Bio seines Profils heißt es: Fußballspieler des FC Schalke 04 und der DFB-Junioren.

Hat sich Schalke-Youngster Aydin für die Türkei entschieden

Und doch soll sich Aydin nun für das Heimatland seiner Vorfahren entschieden haben. Das schreiben zumindest einige türkische Medien. Einige deutsche Medien griffen das auf. Der Hintergrund: Für die jetzt anstehenden Spiele in der Nations League wollte der deutsche Trainer der Türkei Stefan Kuntz vor allem Perspektivspieler einladen. „Wir haben uns entschieden, für diese Spiele auf die jungen Spieler zurückzugreifen, um uns ihr Potenzial anzuschauen, inwieweit sie uns auch in Zukunft helfen können“, sagte Kuntz auf einer Pressekonferenz vor dem ersten Spiel gegen die Faröer Inseln.

Denn für den ehemaligen deutschen U21-Nationaltrainer ist die Nachwuchsförderung auch im türkischen Fußball wichtig. Mit dem in Gelsenkirchen geborenen Teammanager Hamit Altintop teile er die Philosophie, dass der Weg in die Nationalmannschaft idealerweise über die U21 laufe.

Für Aydin wollte er aber eine Ausnahme machen. Kuntz wollte den Schalker Profi schon bei den nun vier anstehenden Spielen in seinen Kader berufen. „Was haben wir noch versucht in den letzten Wochen? Wir waren, oder ich war bei Schalke 04, um über Mehmet Can Aydin zu sprechen“, verriet Kuntz. „Mehmet Can Aydin hat gebeten, weil er drei Monate verletzt war, dass wir dieses Mal noch auf ihn verzichten, weil, wenn er zur türkischen Nationalmannschaft kommt, möchte er auch topfit sein.“

Daraus kann man - wie es einige türkische Medien tun - ableiten, dass sich Aydin bereits endgültig für die Türkei entschieden hat. Muss man aber nicht. Denn es ist auch gar nicht gesagt, dass Kuntz in den kommenden Monaten dann weiter auf ihn zählt, wenn auch einige der Arrivierten wieder dabei sind. „Also wir haben zumindest mal weitere Gespräche im Hinterkopf“, meinte Kuntz vielsagend.

Klar ist: Wäre Aydin in einem der Spiele eingesetzt worden, hätte er sich für die Türkei festgespielt, da die Nations League ein Pflichtspielwettbewerb ist. So war es 2019 auch bei Ahmed Kutucu, der in einem bedeutungslosen EM-Qualifikationsspiel eingesetzt wurde, aber inzwischen bei der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielt.

Ob Aydin da klug beraten wäre, bleibt dahingestellt. Denn ein Zugang zur deutschen U21, in der er sich weiter entwickeln könnte, wäre dann versperrt. Warum sollte der DFB ihn auch für die U21 einladen, wenn er im Seniorenbereich nur für die Türkei spielen kann?