Bundesliga: Liga-Konkurrent bedankt sich bei BVB-Youngster

BVB-Talent Youssoufa Moukoko war am letzten Spieltag einer der Helden - vor allem für einen Ligakonkurrenten. Dieser hat sich jetzt bedankt.

Was für eine Geste des VfB Stuttgart! Nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga haben die Schwaben nicht vergessen, bei wem sie sich zu bedanken haben: Borussia Dortmund, insbesondere Sturmtalent Youssoufa Moukoko.

Bei Instagram hat Moukoko ein Foto von sich und einem VfB-Trikot in der Hand gepostet, auf diesem steht "2:1" und "DANKE!" geschrieben. Außerdem haben alle Stuttgart-Spieler unterschrieben. Der BVB-Youngster antwortete mit "Gerne geschehen".

Moukoko als VfB-Held

Moukoko hatte am 34. Spieltag mit seinem Siegtreffer in der 85. Minute zum 2:1 gegen Hertha BSC dem VfB Stuttgart ermöglicht, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Bei einem Punktgewinn der Berliner gegen Borussia Dortmund, hätte der VfB den Weg in die Relegation antreten müssen.

So konnten sich die Stuttgarter in einem fulminanten Herzschlagfinale gegen den 1. FC Köln Platz 15 und damit ein weiteres Jahr in der Bundesliga sichern. Den 2:1 Siegtreffer erzielte VfB-Kapitän Wataru Endo erst in der Nachspielzeit. Hertha BSC musste in die Relegation, konnte sich gegen Hamburger SV aber retten.

Der VfB bleibt also auch dank Moukoko im deutschen Oberhaus. Ob der 17-Jährige selbst der Bundesliga erhalten bleibt, ist dagegen völlig offen. Zuletzt hatte der Stürmer auch auf Social Media einen möglichen BVB-Abschied angedeutet. Der Vertrag des Wunderkindes gilt nur noch für die nächste Saison. Borussia Dortmund scheint einen Verkauf mit Rückkauf-Option in Erwägung zu ziehen.