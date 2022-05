VfL Bochum: Das sagt Maxim Leitsch über seinen Wechsel nach Mainz

Der Transfer ist perfekt: Maxim Leitsch wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Bochum zum FSV Mainz 05. Das sagt er selbst über seinen Wechsel.

Der VfL Bochum muss in Zukunft ohne Maxim Leitsch auskommen. Wie beide Klubs Bekanntgaben wechselt der Innenverteidiger vom VfL zum FSV Mainz 05. Bei der letzten Vertragsverlängerung hatte sich Leitsch eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben lassen und macht von dieser Gebrauch. Über die Modaliäten war Stillschweigen vereinbart worden, allerdings soll die Höhe bei etwa drei Millionen Euro liegen.

Leitsch selbst zeigt sich in der Pressemitteilung der Mainzer optimistisch, den richtigen Schritt gemacht zu haben: „ Man hat mir hier das Gefühl gegeben hat, absolut gewollt zu sein. Ich habe insgesamt nur Gutes über Mainz 05 gehört, der Klub wirkt sehr herzlich und familiär. Hier passt alles für mich, deshalb freue ich mich auf die neue Herausforderung und auf meine neuen Teamkollegen.“ Von denen er auch schon welche kennt: Mit Anton Stach, Jonathan Burkardt und Finn Dahmen hat er bereits bei der U21-Nationalmannschaft zusammengespielt.

Leitsch weiter: „Ich war viele Jahre bei meinem Heimatverein Bochum und bin unheimlich dankbar für alles, was ich beim VfL lernen und mitnehmen durfte. Dennoch denke ich, dass ein Tapetenwechsel für meine Entwicklung der richtige Schritt ist. Nach vielen guten Gesprächen möchte ich diesen bei Mainz 05 gehen.“

Auch Mainz’ Cheftrainer Bo Svensson zeigt sich ebenfalls davon überzeugt, dass Leitsch dem Klub weiterhelfen kann: „Maxim hat in diesem Jahr in der Bundesliga, aber auch in der Saison davor in der zweiten Liga gezeigt, dass er unheimlich talentiert ist.“ Als junger deutscher Spieler habe er hervorragend in das Anforderungsprofil des Klubs gepasst. „Maxim ist schnell, robust und geht gut mit dem Ball um – er ist ein intelligenter Junge mit enormem Entwicklungspotential. Ich freue mich, dass sein Transfer zu uns geklappt hat und er seinen Weg mit uns weitergehen will.“

Geht auch Bella Kotchap?

Beim VfL ist nun die eine Hälfte der erfolgreichen Innenverteidigung weggebrochen. Wie es mit Armel Bella Kotchap weitergehen wird, ist noch unklar. Der vier Jahre jüngere Abwehrspieler hat sich ebenfalls in die Notizblöcke der Klubs gespielt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024 und besitzt keine Ausstiegsklausel. Der Kicker berichtete noch vor wenigen Tagen, dass man beim VfL von einer zweistelligen Millionensumme als Ablöse träumen würde.