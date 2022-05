Aus der Regionalliga: Dieses Top-Talent holt der 1. FC Köln

Der 1. FC Köln scheint den zweiten Zugang verpflichtet zu haben. Er kommt aus der Regionalliga Südwest.

Der 1. FC Köln hat nach dem Fastabstieg vor einem Jahr sensationell Platz sieben der Fußball-Bundesliga erreicht - gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Conference League. Heißt auch: Die Kölner müssen mit wenig Geld den Kader breiter aufstellen, um die Dreifachbelastung in der Saison 2022/23 abfedern zu können.

2017 hat das nicht geklappt, damals qualifizierte man sich auch für Europa, stieg danach aber sang- und klanglos in die 2. Bundesliga ab. Das soll diesmal anders werden. Nach Linton Maina (ablösefrei von Hannover 96) hat der FC nun wohl den zweiten Zugang perfekt gemacht.

Erneut wird ein Talent nach Köln kommen, diesmal aber aus der Regionalliga Südwest. Denis Huseinbasic, zentraler Mittelfeldspieler von Kickers Offenbach, hat nach RS-Infos (die "Bild" berichtete zuerst) einen Vertrag in Köln unterschrieben. In dieser Saison kam der 20-Jährige in Offenbach auf 33 Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen). In der letzten Saison auf 25 Einsätze (fünf Tore, fünf Vorlagen). Eigentlich sollte der Wechsel erst nach dem Finale im Hessenpokal am 21. Mai gegen Steinbach verkündet werden.

Da sein Vertrag noch bis 2024 läuft, wird eine Ablöse im wohl niedrigen sechsstelligen Bereich nötig. In Köln hofft man auf den nächsten Schritt, Spielpraxis könnte er auch in der U21 der Kölner bekommen, die in der Regionalliga West spielt - dort auf einem beachtlichen siebten Rang landete.

Kaderplanung Köln

Zugänge: Noah Katterbach (nach Leihe zum FC Basel), Dimitrios Limnnios (nach Leihe zu Twente Enschede), Linton Maina (Hannover 96)

Abgänge: Tomas Ostrak, Louis Schaub, Jannes Horn (alle unbekannt)