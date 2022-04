Der VfL Bochum hat Bayer Leverkusen ein 0:0 abgerungen und steuert weiter auf den Klassenerhalt zu. Das Highlight des Tages war die Rückkehr von Simon Zoller.

Weil die akut abstiegsbedrohte Konkurrenz bereits verloren hatte, hatte der VfL Bochum gegen Bayer 04 Leverkusen die Chance, sich wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt sichern. Und der VfL nutzte seine Chance: Er holte ein 0:0 gegen Bayer Leverkusen und machte einen Schritt in die richtige Richtung.

Trainer Thomas Reis nahm an der Siegerelf aus der Vorwoche eine Änderung vor, brachte Armel Bella Kotchap anstelle von Erhan Masovic. Bei den Gästen, die um die Champions League spielen, startete erstmals wieder Angreifer Patrik Schick.





Die großen Torchancen blieben jedoch zunächst lange aus. Für optische Aufreger sorgten zunächst die Fans. Bayer Leverkusen machte das Spiel und ließ seine individuelle Überlegenheit immer wieder deutlich aufblitzen. Wirklich gefährlich wurde es für VfL-Keeper Manuel Riemann jedoch nicht. Seine Mannschaft hielt mit Einsatz und Leidenschaft dagegen und schaffte es zum Ende der ersten Hälfte dann auch, die ersten zwingenden Gelegenheiten zu kreieren.

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Stafylidis - Pantovic (62. Holtmann), Rexhbecaj (62. Löwen), Asano (81. Blum) - Polter (81. Zoller) Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah (30. Bakker), Tapsoba, Hincapié - Andrich, Aranguiz - Diaby, Demirbay (77. Palacios), Paulinho (66. Bellarabi, 77. Sinkgraven) - Schick (77. Alario) Tore: Fehlanzeige Bes. Vorkommnis: Diaby verschießt Elfmeter (65.) Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Erst kurz vor der Pause gelang es den Bochumern erstmals, Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky in Bedrängnis zu bringen. Danilo Soares traf aus 18 Metern jedoch nur die Latte (42.). Weil Sebastian Polters Kopfball aus kurzer Distanz zu lasch kam (45.+1), ging es mit dem 0:0 in die Pause.

In Durchgang zwei ging es ähnlich chancenarm zu, bis der eigewechselte Eduard Löwen Paulinho im Strafraum zu Boden stieß. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Strafstoß, Moussa Diaby trat an und verwandelte (65.). Weil sich der Franzose aber an sein Standbein schoss, war der Elfmeter irregulär und es ging mit Freistoß für die Gastgeber weiter.

Emotionale Einwechslung von Simon Zoller

Richtig laut wurde es nochmal in der 78. Minute. Da rief Thomas Reis neben Danny Blum auch Simon Zoller zur Einwechslung, was die Fans sofort mit lauten Sprechchören quittierten. In der 81. Minute kamen beide schließlich unter ohrenbetäubendem Jubel in die Partie. Am Spielstand ändern konnten sie jedoch auch nichts mehr, sodass es beim 0:0 blieb.

Der VfL Bochum hat durch das Remis nun zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellensechzehnten Arminia Bielefeld. Die Zeichen stehen immer deutlicher auf Klassenerhalt. Bayer Leverkusen erleidet im Kampf um die Champions League einen Rückschlag.