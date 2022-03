BVB rechnet nicht mehr mit Haaland-Verbleib

Borussia Dortmund sieht wohl kaum noch Chancen auf einen Verbleib von Superstar Erling Haaland. Das berichtet die WAZ.

Bleibt Wunderstürmer Erling Haaland über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund? Daran scheint der BVB inzwischen nicht mehr zu glauben. Laut Informationen der WAZ bereitet sich der Klub auf einen Abgang des 21 Jahre alten Norwegers vor.

Seit Monaten ist die Zukunft Haalands ein heißes Thema. Der Ausnahmekönner (80 Tore in 80 Einsätzen für den BVB) wurde gerüchteweise schon mit zahlreichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Am Dienstagabend hatte der externe BVB-Berater Matthias Sammer aufhorchen lassen und einen Wechsel zu Manchester City angedeutet.

