BVB-Berater Sammer über Haaland-Angebote: "Bin ohnmächtig geworden"

BVB-Star Erling Haaland wird von europäischen Topvereinen umworben. Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer hat sich dazu geäußert.

Die sportliche Zukunft von Borussia Dortmunds Star-Stürmer Erling Haaland ist nach wie vor ungeklärt. Der Bundesligist möchte den 21-jährigen Mittelstürmer gerne über die Saison hinaus halten, doch die Konkurrenz ist groß, namhaft und vor allem bereit, den Norweger mit enormen Summen zu locken.

BVB-Berater Matthias Sammer hatte am Dienstagabend beim Streamingdienst Amazon Prime Video über die Offerte vom englischen Spitzenklub Manchester City gesprochen. „Ich weiß, dass City hinterher ist. Und es ist bekannt“, hatte Sammer gesagt: „Die Zahlen, da hatte ich ein Schleudertrauma, bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mich wieder aufgerichtet. (...) Ich kann soweit nicht zählen.“

Der Europameister von 1996 sprach überraschend offen über einen möglichen Wechsel des BVB-Stürmers zu Manchester City und deutete diesen bereits an. Mit Pep Guardiola, den Sammer aus seiner Zeit beim FC Bayern gut kennt, würde Haaland den passenden Trainer haben, sagte Sammer. "Sie werden beide voneinander profitieren. Weil der Pep natürlich, ich durfte ihn erleben drei Jahre, eine gewisse Vorstellung hat. Ich kann mir auch vorstellen, mit einem Mittelstürmer umzugehen, gar keine Frage. Aber er wird auch vom Mittelstürmer lernen müssen. Dementsprechend muss sich das bedingen. Wie lange das insgesamt überhaupt geht, wird man sehen. Interessante Konstellation.“

Manchester City konkurriert dem Vernehmen nach vor allem mit Real Madrid und auch dem FC Barcelona um Haaland. Die Katalanen hatten zuletzt jedoch betont, dass sie einen Rückzieher machen würden. „Auch wenn wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten, gibt es Transfers, die wir zum Wohle des Vereins nicht tätigen würden“, sagte Laporta im Interview mit dem spanischen Fernsehsender Esport3. Angeblich sollen zudem Paris Saint-Germain und der FC Bayern München Angebote vorgelegt haben.

Erneute Aussstiegsklausel bei Manchester City?

Erling Haaland kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen. Es ist zu erwarten, dass eine Entscheidung zeitnah fallen wird. Eine Ausstiegsklausel könnte der Dortmunder Stürmer wohl auch bei Manchester City erhalten. Bei einem Wechsel soll diese laut der britischen Zeitung „Sun“ in seinem Vertrag verankert werden. Im Rennen um den Star des Bundesliga-Zweiten habe Manchester City zwar die finanziellen Mittel, der englische Fußball-Meister „habe aber noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, um seinen Mann zu bekommen“, schrieb das Boulevardblatt. Derartige Klauseln seien in England nicht so gewöhnlich wie beispielsweise in Spanien. (fs)