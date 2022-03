VfL Bochum: Reis verzweifelt - "Nimm die Kugel, schieß sie über das Stadion"

Große Enttäuschung beim VfL Bochum: Der Ruhrpott-Klub ist in der letzten Minute der Verlängerung, der 120. Minute, mit 1:2 gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, war nach dem Viertelfinal-Aus gegen den SC Freiburg verzweifelt. Ja, sehr enttäuscht.

Ausgerechnet dem 23-jährigen Eigengewächs Maxim Leitsch unterlief in der Schlussminute der Verlängerung ein verheerender Fehler. Der Fußballlehrer wird seinen Abwehrspieler wieder aufbauen müssen. Doch Reis hatte nach dem Spiel zunächst einmal mit seiner eigenen Enttäuschung zu kämpfen.

Es ist ein bitterer Abend für uns. Thomas Reis

"Das ist die letzte Aktion. Nimm die Kugel, schieß sie über das Stadion - dann wäre alles geregelt gewesen", analysierte Reis am "Sky"-Mikrofon die entscheidende Situation in der 120. Minute, die zum 2:1 der Freiburger führte. Doch schnell nahm der Coach seinen Innenverteidiger in Schutz: "Fehler passieren. 'Leitschi' spielt eine tadellose Saison, er wird an diesem Fehler wachsen und gestärkt hervorgehen."

Im Hinspiel waren die Bochumer die Glücklichen, heute sind wir es. Ich kann Thomas nur ein großes Kompliment machen und meiner Mannschaft auch. Christian Streich

Auf der anschließenden Pressekonferenz war Reis dann wieder gefasst und ärgerte sich über die vergebenen Chancen, die zweifelsohne da waren. Reis bilanzierte: "Erst einmal Glückwunsch an Christian Streich und seine Mannschaft. Es ist ein bitterer Abend für uns. Du kommst rein in das Spiel und hast eine hundertprozentige Torchance, die du nutzen musst. Dann wäre die Partie vielleicht besser gelaufen. Die Chancen waren in der ersten Halbzeit eher Mangelware. Die 2. Halbzeit war sehr ausgeglichen. Das, was mich ärgert, ist, dass wir den letzten Pass nicht sauber ausgespielt haben. Am Ende ist es einfach schade, dass es nicht ganz gereicht hat."





Christian Streich, Freiburgs Trainer, lobte den VfL für das Spiel. Doch dafür konnten sich die Bochumer am Ende auch nichts mehr kaufen. Streich sagte: "Wir konnten dem Druck des VfL Bochum standhalten und sind am Ende die Glücklichen. Im Hinspiel waren die Bochumer die Glücklichen, heute sind wir es. Ich kann Thomas nur ein großes Kompliment machen und meiner Mannschaft auch."