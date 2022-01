VfL Bochum: Große Ehre für Gerrit Holtmann - das Netz feiert

Gerrit Holtmann vom VfL Bochum hat eine prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen. Nutzer auf Twitter feiern ihn dafür.

Große Ehre für Gerrit Holtmann: Der Flügelflitzer des VfL Bochum wurde am Sonntagabend von der ARD für das "Tor des Jahres" ausgezeichnet. 20,77 Prozent der Stimmen gingen an Holtmann. Damit setzte er sich vor Robert Lewandowski (FC Bayern) und Luca Schnellbacher (SV Elversberg) durch. Holtmann ist der erste Bochumer, der den Award gewonnen hat.

Seinen großen Auftritt hatte Holtmann am zweiten Spieltag im Ruhrstadion. Beim Heimspiel gegen Mainz 05 ließ er seine Gegenspieler reihenweise stehen. Zur Krönung seines Mega-Sololaufs tunnelte er Gästetorhüter Robin Zentner. Es war der Führungstreffer, die Partie endete 2:0 - für die Bochumer war es der erste Sieg nach der Rückkehr in die Bundesliga.





Im Rahmen der Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal - die Bochumer treffen auf den SC Freiburg - wurde Holtmann geehrt. "Ich kann mich noch erinnern", sagte der 26-Jährige in einem Video-Einspieler. Er scherzte: "Der Stadionsprecher hat gesagt: Herzlichen Glückwunsch zum Tor des Jahres. Er hat die Zukunft vorhergesehen."

Holtmann, der bald sein Debüt für die Nationalmannschaft der Philippinen - das Heimatland seiner Mutter - geben wird, wurde in dem Videobeitrag von seinem künftigen Kapitän Stephan Schröck gefeiert. "Was für eine Auszeichnung. Das hast du dir verdient. Wahnsinn, dein Tor. Ich hoffe, ihr steigt nicht ab", sagte Schröck, der in Deutschland geboren wurde und einst in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt sowie die TSG Hoffenheim spielte.

Und auch von den Nutzern bei Twitter gab es viele Glückwünsche für Holtmann - unter anderem von Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Wir zeigen einige Reaktionen.