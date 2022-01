Kramer über Eberl: "Einer der Wenigen, der derart loyal, ehrlich und fair ist"

Nach dem emotionalen Rücktritt von Max Eberl melden sich viele Weggefährten des jahrelangen Gladbacher Managers zu Wort. Auch Christoph Kramer.

Im Sommer 2013 war es, als Max Eberl Christoph Kramer von Bayer Leverkusen per Leihgeschäft zu Borussia Mönchengladbach holte. Drei Jahre später sollte Eberl Kramer fest verpflichten. Der deutsche Nationalspieler steht immer noch bei den Fohlen unter Vertrag.

Eberls emotionaler Rücktritt vom Freitag, 28. Januar 2022, hat auch den gebürtigen Bochumer Solinger Kramer mitgenommen. Der Mittelfeldspieler äußert sich auf seinem Instagram-Aacount mit emotionalen Worten zum Eberl-Aus.

Kramers Worte in Richtung Max Eberl lauten:

"Oft begegnet man Menschen, die einem sofort sympathisch sind und manchmal schließt man sie sogar fest ins Herz. Manchmal begegnet man Menschen, die einen beeindrucken und viel zu selten hält diese Bewunderung dauerhaft an. Selten begegnet man Menschen, die einen so positiv beeinflussen, dass es einen nachhaltig prägt.

Max Eberl erfüllt all das für mich. Einer der Wenigen in diesem Business, der derart loyal, ehrlich und fair ist, dass er sich niemals aus den falschen Gründen verbiegt. Und auch mit dieser persönlichen Entscheidung enttäuscht er mich nicht! Ganz im Gegenteil: er zeigt mir ein weiteres Mal, wie mutig, stark, weitsichtig, intelligent er ist. Was es heißt, die richtigen Prioritäten zu setzen! Egal, wie viel Überwindung es auch kostet.

Ich bin extrem dankbar, ihm im Laufe meiner Karriere begegnet zu sein.

'Stolzer blick zurück - voller Kraft nach vorn' - nie hat es besser gepasst!"