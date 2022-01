1. FC Köln: Laux-Berufung als Team-Manager ist offiziell

Der 1. FC Köln hat am Neujahrstag Marius Laux offiziell als neuen Teammanager vorgestellt. Er wird Nachfolger des freigestellten Denis Lapaczinski.

Marius Laux ist offiziell neuer Teammanager des 1. FC Köln. Das hat der Bundesligist am Neujahrstag offiziell gemacht. Der 35-Jährige spielte in der Jugend bereits für den FC-Nachwuchs, war insgesamt über 16 Jahre beim FC und beendete als U21-Kapitän im vergangenen Dezember seine aktive Karriere. Für die Domstädter hat er insgesamt 386 Pflichtspiele absolviert. In seiner letzten Partie für die U21 hatte er per Kopf kurz vor Spielende zum 1:1 gegen den SV Lippstadt getroffen.

„Mein Karriereende kam nun ein halbes Jahr früher als geplant, aber ich wollte die Chance auf die neue Herausforderung beim FC unbedingt nutzen“, wird Laux, der zwischen 2009 und 2013 jeweils zwei Jahre für Kickers Offenbach und den 1. FC Saarbrücken gespielt hat, in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich habe in den vergangenen Jahren bereits in verschiedene Bereiche beim FC hereingeschnuppert, um mich auf die Zeit nach meiner aktiven Laufbahn vorzubereiten. Ich hatte hervorragende Gespräche mit Thomas Kessler und Lukas Berg, freue mich riesig über ihr Vertrauen und auf meine neuen Aufgaben als Teammanager der Profis.“

Parallel zum Fußball schloss Laux sein Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft und seinen MBA (Master of Business Administration) mit dem Schwerpunkt Sportmanagement ab. Zudem absolvierte er die Trainer-B-Lizenz. Er kümmert sich zukünftig um die organisatorischen Dinge rund um die Mannschaft und fungiert als Bindeglied zwischen Spielern, Trainerteam und Geschäftsstelle.

Beim Bundesligisten tritt Laux die Nachfolge von Denis Lapaczinski an, der aktuell von seiner Tätigkeit freigestellt ist und mit dem durch den Club an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet wird.