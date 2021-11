Bundesliga: VfL Bochum testet gegen Drittligisten

Der VfL Bochum absolviert in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln. Einen Livestream wird es dieses Mal allerdings nicht geben.

Der VfL Bochum wird auch in der jetzt anstehenden Länderspielpause nicht untätig bleiben und ein Testspiel absolvieren. Das gab der Klub am Montagnachmittag bekannt. Am kommenden Mittwoch um 14 Uhr wird der Drittligist Viktoria Köln ins Ruhrgebiet kommen. Ausgetragen wird die Partie am Leichtathletik-Platz am Vonovia Ruhrstadion.

Da dieses Testspiel im Gegensatz zu früheren Partien nicht live gestreamt wird, sind neben Medienvertretern auch Zuschauer zugelassen. Der Zutritt zur Begegnung gegen den Drittligisten erfolgt unter den aus dem Spielbetrieb bekannten 3G-Regeln, heißt: Zugang erhält, wer den Nachweis erbringt, entweder vollständig geimpft oder genesen zu sein bzw. einen offiziellen Test vorweisen kann, der nicht älter als 24 Stunden ist. Eine Mund-Nasen-Schutzmaskenpflicht besteht lediglich beim Einlass sowie vor und in den WC-Räumen.

Für Zuschauer erfolgt der Zugang zum Leichtathletik-Platz am Haupttor über die Ostseite, Einlass ist ab eine Stunde vor Anpfiff.