VfL Bochum: Reis über Konkurrenzsituation im Mittelfeld

Beim 0:2 (0:1) gegen den FC Utrecht bekam Milos Pantovic noch einmal die Chance, sich auf der Acht zu zeigen. So richtig lief es aber nicht.

Neben dem neuen 4-3-3-System hat die Vorbereitung des VfL Bochum bereits eine weitere zentrale Erkenntnis gebracht. Das Feld rund um das etablierte Mittelfeld-Duo Robert Tesche/Anthony Losilla ist enger zusammengerückt. In der vergangenen Saison bildeten sie im 4-2-3-1 die beste Doppel-Sechs in Liga zwei. Nun spielt Tesche alleine im defensiven Mittelfeld, während Losilla als einer von zwei Achtern zwischen den Strafräumen ackert. Doch wer wird der andere?

RevierSport hatte in der Analyse aller Neuzugänge zuletzt prognostiziert, dass der vakante Platz an Eduard Löwen gehen wird. Die Leihgabe von Hertha BSC besticht durch Physis, Zweikampf-, und Standardstärke: Vielversprechende Attribute für einen Box-to-Box-Spieler. Der einzige Haken: Durch seine Olympia-Teilnahme mit Deutschland verpasste er große Teile der Vorbereitung.

Gegen Utrecht: Pantovic hat schweren Stand

Das wiederum gab Milos Pantovic bei der Generalprobe gegen den FC Utrecht (0:2) die Chance, sich als weitere Option für Thomas Reis zu empfehlen. In Abwesenheit von Löwen startete der Serbe auf der Achterposition. „Milos kommt immer gut in die Halbräume rein und versucht da, das Spiel nach vorne zu treiben. Gegen Utrecht haben wir aber viel zu viele Bälle nach hinten gespielt und zu wenige Kommandos bekommen, um das Spiel nach vorne zu treiben. Hätte er diese Kommandos bekommen, hätte er vielleicht auch anders gewirkt", sagte Reis.

So kam es jedoch, dass Pantovic über weite Strecken der Partie blass blieb. Und dennoch hätte er nach 36 Minuten fast die Führung besorgt. Da trieb Bochum den Ball nämlich mal nach vorne und Pantovic stieß in den Freiraum vor Utrecht-Keeper Maarten Paes. Statt ins Tor drosch der Bochumer den Ball jedoch in den Abendhimmel.





VfL Bochum im zentralen Mittelfeld „gut aufgestellt"

Eine unglückliche Situation, die bei Reis‘ Bewertung, ob Pantovic auch in den Pflichtspielen eine Startelfoption darstellt, aber nicht das Zünglein an der Waage sein wird. „Wie viele andere auch hat sich Milos in der Vorbereitung präsentiert. Nun ist es so, dass mit Eduard Löwen Konkurrenz zurückkommt. Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagte Reis.

Doch nicht nur der eingangs analysierte Löwen schielt auf einen von drei Plätzen im Mittelfeld. „Wir haben noch Toto (Losilla, d. Red.) und Robert Tesche. Auch bei Patrick Osterhage haben wir gesehen, dass er etwas kann. Er hatte gute und weniger gute Aktionen, aber da wächst etwas heran. Ich glaube, dass wir im zentralen Mittelfeld sehr gut aufgestellt sind", sagte Reis zuversichtlich.

Wie RevierSport berichtete, steht der VfL Bochum außerdem noch unmittelbar vor einer Leihe des Wolfsburgers Elvis Rexhbecaj. Der ist ebenfalls ein zentraler Mittelfeldspieler.